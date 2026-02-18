ब्यावर में रातभर बारिश-ओलावृष्टि से गिरा पारा, फिर से बढ़ी ठंड, कई जिलों में अलर्ट जारी

Beawar Weather: ब्यावर शहर में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार देर रात से साफ नजर आने लगा. देर रात शुरू हुई बारिश जो बुधवार सुबह तक लगातार जारी रही, वहीं राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. सुबह से रुक-रुक कर हो रही तेज बरसात के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई और लोगों को एक बार फिर सर्दी का अहसास होने लगा.

मौसम साफ

पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने और धूप निकलने के कारण ठंड में कमी आ गई थी, लेकिन बदले मौसम ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया. बता कि ठंडी हवाओं के साथ दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे बाजारों और सड़कों पर चहल-पहल भी कम दिखाई दी.

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से अगले एक-दो दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके चलते ठंड का असर बरकरार रहने की उम्मीद है.

किसानों की उम्मीद और चिंता

इधर किसान वर्ग ने इस बारिश को गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए लाभकारी बताया है, हालांकि जिन क्षेत्रों में तेज ओलावृष्टि हुई है, वहां फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है. मौसम में आई अचानक ठंडक के बीच आमजन ने सर्दी से बचाव के इंतजाम फिर से शुरू कर दिए हैं.

पश्चिमी विक्षोभ के असर

वहीं पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से रिकॉर्ड हुई बारिश बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. पश्चिमी राजस्थान के नोहर (हनुमानगढ़) में 20 मिमी बारिश तो पूर्वी राजस्थान के नारायणा (जयपुर) में 27 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं आज फिर तेज बारिश का अलर्ट जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में तीव्र मेघगर्जन की संभावना, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है, कल से अगले 5–6 दिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, 19 फरवरी को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.