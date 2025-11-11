Zee Rajasthan
सच या मिथक? 7 दिन बिना पानी के रह सकता है ऊंट, राजस्थानी ताऊ का जबाव वायरल

Rajasthani Video Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक राजस्थान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऊंटवान ने इस बात का राज खोला कि ऊंट 7 दिन बिना पानी के रह सकता है या नहीं. जानिए ये सच है या मिथक?

Published: Nov 11, 2025, 05:27 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 05:27 PM IST

सच या मिथक? 7 दिन बिना पानी के रह सकता है ऊंट, राजस्थानी ताऊ का जबाव वायरल

Rajasthani Video Viral: सोशल मीडिया पर पुष्कर में आयोजित सबसे बड़े ऊंट मेले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर ने एक ऊंट रखने वाले यानी ऊंटवान से ऊंट के बारे में कई जानकारी ली, जिसमें उसने ऊंट के खाने-पीने के बारे में पूछा.

इस दौरान राजस्थानी ताऊ यानी ऊंटवान ने ऊंट की खुराक को लेकर कई राज खोले. व्लॉगर ने ऊंटवान से सवाल किया कि क्या ऊंट सच में 7 दिन तक बिना पानी पीएं रह सकता है?

वहीं, इसका जवाब देते हुए ताऊ ने कहा कि नहीं नही, ऊंट बिना पानी के नहीं रह सकता है. वह चारा खाए बिना 4-5 दिन तक चल जाएगा लेकिन पानी के बिनी नहीं चलेगा. ताऊ ने इसके साथ ही कहा कि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो पानी की टीस तो लगेगी न? क्योंकि पानी तो जरूरी है.

इस वीडियो को देवेंद्र @tanaavfree नाम के अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में पूछा कि 'क्या आपने भी ऐसा सुना था?' ये वीडियो 11 नवंबर से 1 हफ्ते भर पहले डाली गई है और इस वीडियो को 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं, 27 लाख यूजर्स ने इसे लाइक किया है. पोस्ट पर 1800 के ऊपर कमेंट्स भी आए हैं. वहीं, इस वीडियो पर कई कमेंट भी आए हुए हैं, जो काफी मजेदार हैं.

बता दें कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिसको लेकर कहते हैं कि यह कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है. वहीं, दूसरे ऊंट के पैर की बनावट ऐसी होती है कि वह रेत में फंसता नहीं है. इन दोनों गुणों के कारण राजस्थान में ऊंट को पाला जाता है.

