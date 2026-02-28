अजमेर से पीएम मोदी का मेगा धमाका! अजमेरवासियों के लिए खोला 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का पिटारा

PM Modi Ajmer Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ समय पहले ही राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अपने दो साल पूरे किए हैं. उन्होंने संतोष जताया कि राजस्थान अब विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वादों के साथ भाजपा सरकार ने जनता की सेवा शुरू की थी, उन्हें तेज गति से पूरा किया जा रहा है. उनके अनुसार आज का दिन विकास की रफ्तार को और बढ़ाने का दिन है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि अजमेर में 17 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की जनता की सुविधाएं बढ़ाने में मदद करेंगी. साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे.

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दो साल पहले राजस्थान में अक्सर पेपरलीक की खबरें सामने आती थीं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होता था. अब राज्य में पेपरलीक पर रोक लगी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने इसे बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि पारदर्शिता और सख्ती से व्यवस्था में सुधार आया है.

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए. कुल 21 हजार 800 युवाओं को जॉइनिंग लेटर सौंपे गए. इनमें से दो युवाओं, अंकिता मीणा और मुकेश प्रजापत को प्रधानमंत्री ने स्वयं मंच पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए. यह पल उनके लिए खास रहा और सभा में मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया.

अंकिता मीणा अजमेर के केकड़ी क्षेत्र की रहने वाली हैं और उनका चयन सीएचसी ऑफिसर के पद पर हुआ है. वहीं मुकेश प्रजापत का चयन जूनियर इंजीनियर के पद के लिए हुआ है. मुकेश अजमेर जिले के रूपनगढ़ के निवासी हैं. दोनों युवाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे अपने परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद की ओर से ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ से सम्मानित किया जाना 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजस्थान से विशेष लगाव रहा है और वे जब भी यहां आते हैं, प्रदेश को नई सौगात देकर जाते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि पिछली यात्रा के दौरान बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परमाणु ऊर्जा परियोजना की घोषणा की गई थी.

प्रधानमंत्री शनिवार सुबह करीब 11 बजे अजमेर पहुंचे. कायड़ विश्रामस्थली में उन्होंने 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की. इसके साथ ही लगभग 16 हजार 600 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया. कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के साथ विकास और रोजगार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया.

