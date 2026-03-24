RBSE 10th Result 2026: किस वजह से RBSE जारी नहीं करता है टॉपर्स की लिस्ट?

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आज यानी 24 मार्च को घोषित दसवीं के नतीजे में बोर्ड की ओर से कोई टॉपर लिस्ट जारी नहीं की गई है. बोर्ड ने साल 2017 से ही अपनी परीक्षाओं के टॉपर्स की सूची को जारी करना बंद कर दिया है.

इसके पीछे एक बड़ी वजह परिणाम जारी करने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आने वाले आवेदनों और उसमें अंकों में घटित बढ़त के चलते यह निर्णय लिया गया है. ऐसे में बोर्ड की ओर से आधिकारिक रूप से कोई भी टॉपर सूची जारी नहीं की जाती है. बोर्ड की ओर से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उनमें परीक्षा का मूल परिणाम, जिलेवार परीक्षा परिणाम प्रतिशत, विषय वार परिणाम के आंकड़े जारी किए जाते हैं.

इस बार 10वीं बोर्ड रिजल्ट टॉप 5 जिले ये रहे

झुंझुनूं 97.77 प्रतिशत

डीडवाना-कुचामन 97.59 प्रतिशत

सीकर 97.43 प्रतिशत

नागौर 97. 09 प्रतिशत

जोधपुर 96. 48 प्रतिशत

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इसके अलावा इन 5 जिलों का रिजल्ट सबसे कम

प्रतापगढ़ 88.11 प्रतिशत

बारां 89.72 प्रतिशत

झालावाड़ 89.94 प्रतिशत

बूंदी 90.21 प्रतिशत

करौली 91.01 प्रतिशत

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रचा कीर्तिमान

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज नया कीर्तिमान रचा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक साथ चार परिणाम जारी किए, जिसमें दसवीं, प्रवेशिका, आठवीं और पांचवी कक्षा शामिल हैं. दसवीं का कुल परिणाम 94.23 प्रतिशत, प्रवेशिका का कुल परिणाम 87.11 प्रतिशत, आठवीं का कुल परिणाम 97.01 प्रतिशत और पांचवी का परिणाम 97.75 प्रतिशत रहा. हर परिणाम में लड़कियों ने बाजी

मारी. चारों परीक्षाओं में 37 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे.

ऐसे कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर RBSE 10th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें

इसके बाद रोल नंबर डालें

फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें

इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

मार्कशीट डाउनलोड कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें

10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा

इस साल राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 10,68,078 बच्चे शामिल हुए थे. 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी. हर साल की तरह इस बार भी 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. परीक्षार्थियों ने कुल 100-100 अंकों के कुल 6 विषयों की परीक्षा दी थी.

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