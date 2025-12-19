Zee Rajasthan
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टाइम टेबल, 12 फरवरी से शुरी होगी 10-12वीं की परीक्षाएं

RBSE Board Exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी साल 2026 की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. बोर्ड की परीक्षाओं में 19 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं. बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Dec 19, 2025, 09:17 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 09:17 PM IST

RBSE Board Exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी साल 2026 की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. बोर्ड की परीक्षाओं में 19 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं. बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी और 11 मार्च को समाप्त होंगी. बोर्ड ने परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किये हैं.

साल खत्म होने से पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती की परीक्षा का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की 10वीं, 12वीं और समकक्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल शुक्रवार शाम बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने जारी किया. इससे पहले शुक्रवार सुबह जयपुर में हुई हाई पॉवर कमेटी में इसपर चर्चा हुई. बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी. इसके लिए प्रदेश मे 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी को खत्म होंगी. वहीं 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म होंगी. बोर्ड ने परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाएं हैं. प्रदेश के 51 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा.

10वीं का टाइम टेबल

12 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा, 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा, 19 फरवरी को हिंदी की परीक्षा, 21 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा, 24 फरवरी को गणित की और 27 फरवरी को थर्ड लैंग्वेज विषय की परीक्षा होगी.

12वीं का टाइम टेबल

12 फरवरी को मनोविज्ञान की परीक्षा, 13 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा, 14 फरवरी को लोक प्रशासन, 16 फरवरी को भूगोल-लेखशास्त्र-भौतिक विज्ञान, 17 फरवरी को कंप्यूटर विज्ञान, 18 फरवरी को संस्कृत साहित्य, 19 फरवरी को पर्यावरण विज्ञान, 20 फरवरी को हिंदी, 21 फरवरी को दर्शन शास्त्र-सामाजिक विज्ञान, 23 फरवरी को राजनीति विज्ञान-भू विज्ञान-कृषि विज्ञान, 24 फरवरी को चित्रकला, 25 फरवरी को गणित, 26 फरवरी अंग्रेजी साहित्य, 4 मार्च को इतिहास-कृषि रसायन विज्ञान, 7 मार्च को समाजशास्त्र, 9 मार्च को गृह विज्ञान और 10 मार्च को हिंदी साहित्य की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

बोर्ड की ओर से परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी पुलिस थानों में कड़ी निगरानी मे रखें जाएंगे. नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग पर नकेल कसने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है. साथ ही बोर्ड दफ्तर में बने सेंट्रल कंट्रोल कमांड के जरिए भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जाएगी. कुल मिलाकर बोर्ड अपने 19 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के साथ ही खुद की भी परीक्षा लेगी और इसपर खरा उतरने में कोई कसर नहीं बाकी रखी गई है.

