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RBSE 10th Result 2026: खत्म हुआ इंतजार, राजस्थान में बेटियों ने रिजल्ट में फिर मारी बाजी, बाड़मेर की गुंजन के 5 सब्जेक्ट में आए 100 में से 99 नंबर

RBSE 10th Result 2026:  राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. लगभग 10 लाख छात्र-छात्राएं इस परिणाम का इंतजार खत्म हो गया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 24, 2026, 01:49 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 02:05 PM IST

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RBSE 10th Result 2026: खत्म हुआ इंतजार, राजस्थान में बेटियों ने रिजल्ट में फिर मारी बाजी, बाड़मेर की गुंजन के 5 सब्जेक्ट में आए 100 में से 99 नंबर

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. लगभग 10 लाख छात्र-छात्राएं इस परिणाम का इंतजार खत्म हो गया है.

बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें कुल 94.23 प्रतिशत परिणाम रहा. यह पिछले साल से 1.17 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल 93.06 प्रतिशत परिणाम रहा था.

10,66, 561 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे.एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी. छात्राओं का सफलता प्रतिशत 94.20 रहा और छात्रों का सफलता प्रतिशत 93.63 रहा.

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रचा नया कीर्तिमान रच दिया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक साथ चार परिणाम जारी किए. दसवीं, प्रवेशिका, आठवीं और पांचवी कक्षा का परिणाम घोषित किया. दसवीं का कुल परिणाम रहा 94.23 फीसदी, प्रवेशिका का कुल परिणाम 87.11 फीसदी रहा. आठवीं का कुल परिणाम 97.01 फीसदी रहा. पांचवी का परिणाम रहा 97.75 फीसदी रहा. हर परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी. चारों परीक्षाओं में 37 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए.

बाड़मेर की गुंजन के 5 सब्जेक्ट में आए 100 में से 99 नंबर
बाड़मेर की गुंजन चौधरी के 5 सब्जेक्ट (हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और संस्कृत) में 100 में से 99 नंबर आए हैं. इंग्लिश में 100 में से 97 नंबर मिले हैं. 10वीं में गुंजन के 98.67 प्रतिशत नंबर आए.

मैथ्स में 100 में से 100 नंबर मिले
राजधानी जयपुर के रहने वाले छात्र मोहित गंगवाल ने दसवीं बोर्ड में 98.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. मोहित ने मैथ्स में 100 में से 100 नंबर मिले.


झालावाड़ के कनिका शर्मा को मिले 99 प्रतिशत नंबर
झालावाड़ के मनोहरथाना के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा कनिका शर्मा के 10वीं बोर्ड एग्जाम में 99 प्रतिशत नंबर मिले. कनिका को 600 में से 594 नंबर मिले. कनिका के संस्कृत में 100 में 100, अंग्रेजी में 98 और बाकी सभी सब्जेक्ट में 99 अंक मिले. कनिका शर्मा के पिता नवनीत कुमार शर्मा LIC एजेंट हैं और मां सरिता शर्मा मध्य प्रदेश में सरकारी टीचर पद पर हैं.

सांचौर में 10वीं बोर्ड में चंद्रिका बिश्नोई ने 99% अंक हासिल किए. क्षेत्र का नाम रोशन किया. होनहार छात्रा चंद्रिका बिश्नोई ने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया. सनराइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवाड़ा की छात्रा चंद्रिका बिश्नोई है. चंद्रिका बिश्नोई परावा निवासी गोपाल सारण की पुत्री हैं. भोपालगढ़ के बारनी खुर्द की सरकारी स्कूल की बालिका टॉपर रही. सुमन जलियावड़ा ने 97.67 प्रतिशत दसवीं बोर्ड में हासिल किए.

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