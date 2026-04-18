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महिला को बाइक की टंकी पर बैठाकर उड़ाई कानून की धज्जियाँ, 3KM तक किया खतरनाक स्टंट

Rajasthan Crime:  अजमेर में एक युवक ने महिला को मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर करीब 3 किलोमीटर तक शहर की सड़कों पर खतरनाक स्टंट किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Apr 18, 2026, 10:25 AM|Updated: Apr 18, 2026, 10:25 AM
महिला को बाइक की टंकी पर बैठाकर उड़ाई कानून की धज्जियाँ, 3KM तक किया खतरनाक स्टंट
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Ajmer Crime News: राजस्थान के अजमेर शहर में सड़क सुरक्षा के नियमों की खुली धज्जियाँ उड़ाने वाला एक खतरनाक मामला सामने आया है. एक युवक ने महिला को मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर करीब तीन किलोमीटर तक शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई.


यह घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे कचहरी रोड क्षेत्र में हुई. वायरल वीडियो में युवक बेहद लापरवाही और खतरनाक अंदाज में बाइक चला रहा है, जबकि महिला पेट्रोल टैंक पर बैठी हुई नजर आ रही है. इस तरह की हरकत न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों और पैदल चलने वालों की जान को भी खतरे में डाल रही थी.


सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अजमेर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़, सीओ नॉर्थ शिवम जोशी, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव कल्ला और यातायात निरीक्षक नीतू राठौड़ शामिल रहे.


सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान
पुलिस टीम ने अभय कमांड सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला. वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की पहचान किशन कन्हैया (26 वर्ष) पुत्र पृथ्वीराज तेली, निवासी भजनगंज, 9 नंबर पेट्रोल पंप क्षेत्र के रूप में की गई. पुलिस ने आरोपी को तुरंत डिटेन कर लिया.


मोटरसाइकिल जब्त, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है. आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.


पुलिस की अपील
अजमेर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें. किसी भी प्रकार के खतरनाक स्टंट या सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में जान जोखिम में डालने वाली हरकतों से बचें. पुलिस का कहना है कि ऐसी लापरवाही न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है.


सड़क सुरक्षा पर सवालयह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और युवाओं में बढ़ रही लापरवाही की ओर इशारा करती है. शहर की व्यस्त सड़कों पर इस तरह का स्टंट न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच कर रही है.

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