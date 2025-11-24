Ajmer News: अजमेर में रोडवेज कंडक्टर का तांडव, टिकट पूछने पर फ्लाइंग टीम के सामने यात्री की कर दी बेरहमी से पिटाई

Ajmer News: अजमेर-किशनगढ़ रोड पर संचालित रोडवेज की पैसेंजर बस के कंडक्टर ने गेगल के निकट टिकट मांगने पर एक यात्री से मारपीट कर दी. शिकायत मिलने पर पहुंची फ्लाइंग टीम के सामने भी कंडक्टर ने यात्री के थप्पड़ झड़ दिया.

यात्रियों से बदसलूकी का वीडियो भी सोमवार को सामने आया है. इस मामले में अजमेर डिपो प्रशासन ने कार्रवाई के अनुशंसा करते हुए मुख्यालय पत्र भेज दिया. परिचालक को तुरंत प्रभाव से ऑफ रूट कर दिया गया है.

यातायात प्रबंधक बलवंतसिंह ने बताया कि अजमेर डिपो में कार्यरत ड्राइवर कानाराम व कंडक्टर प्रदीप लखावत सुबह बस लेकर किशनगढ़ की तरफ रवाना हुए. गेगल के निकट चालक कानाराम का फोन आया कि कंडक्टर प्रदीप यात्रियों से मारपीट कर रहा है. सूचना के बाद चालक को वहीं बस एक तरफ रोकने के निर्देश दिए. गेगल के निकट फ्लाइंग टीम के अधिकारियों के साथ बलवंतसिंह पहुंचे. वहां हाइवे पर ही कंडक्टर एक युवक को थप्पड़ मार रहा था.

यातायात प्रबंधक ने छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन कंडक्टर युवक से मारपीट करता रहा. इसे रोडवेज प्रबंधन ने अनुशासनहीनता माना. यात्रियों ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड से बस रवाना हुई. कुछ देर बाद कंडक्टर ने टिकट काटना शुरू किया. बस में करीब 25 सवारियां बैठी थीं.

यात्रियों ने कंडक्टर से टिकट मांगा तो अपशब्द बोलने लगा. एक यात्री ने विरोध किया तो कंडक्टर मारपीट करने लग गया. यात्रियों के शिकायत करने पर चालक ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी. वीडियो वायरल होने के बाद ही रोडवेज प्रशासन ने कंडक्टर प्रदीप लखावत को ऑफ रूट कर दिया. कंडेक्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए मुख्यालय पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है.

