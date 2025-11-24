Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ajmer News: अजमेर में रोडवेज कंडक्टर का तांडव, टिकट पूछने पर फ्लाइंग टीम के सामने यात्री की कर दी बेरहमी से पिटाई

Rajasthan Crime News:अजमेर-किशनगढ़ रोड पर रोडवेज बस में कंडक्टर ने गेगल के पास टिकट मांगने पर यात्री से मारपीट की. शिकायत पर पहुंची फ्लाइंग टीम के सामने भी कंडक्टर ने यात्री को थप्पड़ जड़ दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 24, 2025, 03:26 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 03:26 PM IST

Trending Photos

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट
5 Photos
PM Kisan 22nd Installment 2025 Update

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी

क्या आप जानते हैं राजस्थान की वो बावड़ी जहां सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म की हुई थी शूटिंग?
9 Photos
do you know

क्या आप जानते हैं राजस्थान की वो बावड़ी जहां सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म की हुई थी शूटिंग?

फिल्म 120 बहादुर: जोधपुर का वो बेटा जिसने लद्दाख बचा लिया, जानिए मेजर शैतान सिंह की शौर्यगाथा
6 Photos
rajasthan entertainment

फिल्म 120 बहादुर: जोधपुर का वो बेटा जिसने लद्दाख बचा लिया, जानिए मेजर शैतान सिंह की शौर्यगाथा

Ajmer News: अजमेर में रोडवेज कंडक्टर का तांडव, टिकट पूछने पर फ्लाइंग टीम के सामने यात्री की कर दी बेरहमी से पिटाई

Ajmer News: अजमेर-किशनगढ़ रोड पर संचालित रोडवेज की पैसेंजर बस के कंडक्टर ने गेगल के निकट टिकट मांगने पर एक यात्री से मारपीट कर दी. शिकायत मिलने पर पहुंची फ्लाइंग टीम के सामने भी कंडक्टर ने यात्री के थप्पड़ झड़ दिया.

यात्रियों से बदसलूकी का वीडियो भी सोमवार को सामने आया है. इस मामले में अजमेर डिपो प्रशासन ने कार्रवाई के अनुशंसा करते हुए मुख्यालय पत्र भेज दिया. परिचालक को तुरंत प्रभाव से ऑफ रूट कर दिया गया है.

यातायात प्रबंधक बलवंतसिंह ने बताया कि अजमेर डिपो में कार्यरत ड्राइवर कानाराम व कंडक्टर प्रदीप लखावत सुबह बस लेकर किशनगढ़ की तरफ रवाना हुए. गेगल के निकट चालक कानाराम का फोन आया कि कंडक्टर प्रदीप यात्रियों से मारपीट कर रहा है. सूचना के बाद चालक को वहीं बस एक तरफ रोकने के निर्देश दिए. गेगल के निकट फ्लाइंग टीम के अधिकारियों के साथ बलवंतसिंह पहुंचे. वहां हाइवे पर ही कंडक्टर एक युवक को थप्पड़ मार रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यातायात प्रबंधक ने छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन कंडक्टर युवक से मारपीट करता रहा. इसे रोडवेज प्रबंधन ने अनुशासनहीनता माना. यात्रियों ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड से बस रवाना हुई. कुछ देर बाद कंडक्टर ने टिकट काटना शुरू किया. बस में करीब 25 सवारियां बैठी थीं.

यात्रियों ने कंडक्टर से टिकट मांगा तो अपशब्द बोलने लगा. एक यात्री ने विरोध किया तो कंडक्टर मारपीट करने लग गया. यात्रियों के शिकायत करने पर चालक ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी. वीडियो वायरल होने के बाद ही रोडवेज प्रशासन ने कंडक्टर प्रदीप लखावत को ऑफ रूट कर दिया. कंडेक्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए मुख्यालय पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news