PM मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट! RPF-GRP ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Ajmer News: PM मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इसी क्रम में अजमेर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAbhijeet dave
Published:Feb 27, 2026, 08:46 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 08:46 PM IST

PM मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट! RPF-GRP ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Ajmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इसी क्रम में अजमेर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) की संयुक्त टीमों ने स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, मुख्य प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग क्षेत्र, टिकट काउंटर तथा प्रतीक्षालयों में यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच की गई. सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए यात्रियों से पूछताछ भी की.

स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, ताकि हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा सके. इसके अलावा डॉग स्क्वॉड और मेटल डिटेक्टर की सहायता से भी सुरक्षा जांच की गई. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और रेलवे स्टेशन सहित आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

सुरक्षा अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस या रेलवे सुरक्षा कर्मियों को दें. प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगामी दिनों में भी इस तरह के जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे.

