Zee Rajasthan
RPSC सेकंड ग्रेड परीक्षा फर्जीवाड़ा, ₹3 लाख में डमी कैंडिडेट ने दी परीक्षा

Rajasthan News: RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ₹3 लाख लेकर एग्जाम देने वाला डमी कैंडिडेट दीपाराम बिश्नोई अजमेर में गिरफ्तार हुआ. काउंसलिंग में फोटो मैच न होने पर फर्जीवाड़ा सामने आया था.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Abhijeet dave
Published: Dec 08, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 05:31 PM IST

RPSC Dummy Candidate Case: अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 परीक्षा में बैठे एक डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने ₹3 लाख लेकर मुख्य कैंडिडेट की जगह परीक्षा दी थी और आश्चर्यजनक रूप से वह परीक्षा पास भी हो गया था.

एडिशनल एसपी गणेशराम ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब आरपीएससी की ओर से काउंसलिंग की गई.

फोटो मैच नहीं होने पर खुला राज
एडिशनल एसपी ने बताया कि बाड़मेर निवासी मुख्य कैंडिडेट जगदीश मेघवाल का परीक्षा केंद्र जोधपुर में था. जगदीश ने अपने स्थान पर जालौर निवासी दीपाराम बिश्नोई को डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा देने के लिए ₹3 लाख दिए थे. दीपाराम ने यह परीक्षा पास भी कर ली थी.

आरपीएससी ने जब सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग की, तब मूल भरे गए फॉर्म और उपस्थिति पत्र की जांच के दौरान कैंडिडेट की फोटो मैच नहीं हुई. इसके बाद आरपीएससी ने जनवरी 2024 में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पूर्व में ही मुख्य कैंडिडेट जगदीश मेघवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. डमी कैंडिडेट दीपाराम बिश्नोई तभी से फरार चल रहा था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जालौर के रहने वाले दीपाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब डमी कैंडिडेट दीपाराम से इस पूरे फर्जीवाड़े के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है.

