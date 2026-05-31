/RPSC Lecturer Exam 2025: राजस्थान में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आज से, धुंधली फोटो वाले आधार कार्ड पर आयोग का बड़ा निर्देश

RPSC Lecturer Exam 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित प्राध्यापक, प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) का आयोजन 31 मई से 5 जून 2025 तक किया जाएगा. परीक्षा को लेकर आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना अनिवार्य

आरपीएससी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. आयोग ने बताया कि सुरक्षा जांच, दस्तावेज सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया में समय लग सकता है. ऐसे में देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा दिवस पर अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें ताकि यातायात या अन्य कारणों से किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पहचान पत्र के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अपना मूल रंगीन आधार कार्ड साथ लाना होगा. यदि आधार कार्ड पर लगी फोटो पुरानी, अस्पष्ट या पहचान योग्य नहीं है, तो उम्मीदवार वैकल्पिक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा मतदाता पहचान-पत्र जैसे किसी भी सरकारी मूल पहचान दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहचान पत्र पर अभ्यर्थी की नवीनतम और स्पष्ट फोटो होना आवश्यक है. इसके साथ ही प्रवेश पत्र पर भी हाल ही की रंगीन फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा. बिना स्पष्ट फोटो वाले पहचान पत्र या प्रवेश पत्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

ओएमआर शीट में मिलेगा अतिरिक्त समय

इस बार परीक्षा प्रक्रिया में एक विशेष व्यवस्था भी की गई है. आयोग ने बताया कि ओएमआर उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प (V) को भरने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 10 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा. इससे उम्मीदवारों को उत्तर पत्रक को सही तरीके से भरने में सुविधा मिलेगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी.

गूगल मैप पर पूरी तरह निर्भर न रहें

आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने को लेकर भी महत्वपूर्ण सलाह दी है. आयोग का कहना है कि कई बार तकनीकी कारणों या नेटवर्क संबंधी समस्याओं के चलते गूगल मैप गलत या भ्रमित करने वाली लोकेशन दिखा सकता है.

ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा केंद्र के पते की जांच कर लेनी चाहिए. यदि संभव हो तो केंद्र का मार्ग पहले से देखकर आना बेहतर रहेगा. इससे परीक्षा वाले दिन किसी प्रकार की देरी या परेशानी से बचा जा सकेगा.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

आयोग ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर निर्धारित नियमों का पालन करें. परीक्षा के दौरान अनुशासन और पहचान सत्यापन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.