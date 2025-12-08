Zee Rajasthan
RPSC ने जारी किया RAS 2024 इंटरव्यू का शेड्यूल, ये डॉक्यूमेंट्स ले जानें हैं जरूरी

RPSC ने RAS 2024 के इंटरव्यू शेड्यूल की घोषणा कर दी है. इंटरव्यू 15 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक चलेंगे. उम्मीदवारों को DAF की दो कॉपी, सभी ओरिजिनल दस्तावेज, फोटो और वैध ID साथ लानी अनिवार्य है. एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 08, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 04:16 PM IST

RPSC ने जारी किया RAS 2024 इंटरव्यू का शेड्यूल, ये डॉक्यूमेंट्स ले जानें हैं जरूरी

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा (RAS 2024) में सफल अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू राउंड का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए यह इंटरव्यू चरण चयन प्रक्रिया का दूसरा और अंतिम महत्वपूर्ण चरण होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इंटरव्यू 15 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक विभिन्न विषयों और श्रेणियों में आयोजित किए जाएंगे.

इस चरण में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा. उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे हुए विस्तृत आवेदन फॉर्म (DAF) की दो प्रिंट कॉपी, सभी ओरिजिनल दस्तावेज, उनकी फोटोकॉपी, हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटो और एक वैलिड फोटो पहचान पत्र लेकर इंटरव्यू केंद्र पर पहुंचना होगा. RPSC ने कहा है कि निर्धारित दस्तावेजों के बिना पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर समय पर केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न आए.

RPSC द्वारा जारी शेड्यूल में सभी चिकित्सा और विशेषज्ञता संबंधी विषयों के इंटरव्यू की तिथियां अलग-अलग निर्धारित की गई हैं. इनमें ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी के इंटरव्यू 15-16 दिसंबर, शरीर रचना और कार्डियोलॉजी 15 दिसंबर, कीटाणु-विज्ञान और जीव रसायन 16 दिसंबर, रेडियोथेरेपी, शरीर क्रिया विज्ञान और P&SM 17 दिसंबर, प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र विज्ञान 18 दिसंबर, न्यूरो सर्जरी, उरोलॉजी, न्यूरोलॉजी तथा दंत चिकित्सा 19 दिसंबर, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और टीबी-छाती 20 दिसंबर, रेडियोडायग्नोसिस 18-19 दिसंबर, मनोचिकित्सा 19 दिसंबर, जबकि अनेस्थिसियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और हड्डी रोग 22-23 दिसंबर को होंगे. सामान्य दवा का इंटरव्यू 24 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा.

आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि इंटरव्यू के अंतिम परिणाम और अगले चरण का शेड्यूल 2026 के जनवरी या फरवरी में जारी किया जा सकता है. RPSC की यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है और चयन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है.
