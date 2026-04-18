RPSC RAS Result Out: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS/RTS 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. यह परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसके साथ ही प्रदेश को कुल 1096 नए अधिकारी मिल गए हैं. लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट ने हजारों अभ्यर्थियों के सपनों को साकार किया है.

इस वर्ष की मेरिट सूची में बाड़मेर के दिनेश विश्नोई ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं, बीकानेर के वीरेंद्र चारण दूसरे स्थान पर रहे हैं. वहीं, भीलवाड़ा के नवीन शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया है. टॉपर्स की इस सूची ने प्रदेशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को नई प्रेरणा दी है.

अगर आप अपना परिणाम चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा. होमपेज पर ‘News and Events’ या ‘Candidate Information’ सेक्शन में जाएं. यहां ‘Result Preamble and Cut-off Marks for Raj. State and Subordinate Services Combined Competitive (Mains) Exam-2024’ लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसे ओपन करें. पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का उपयोग करें. जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर सूची में शामिल है, उन्हें चयनित माना जाएगा.

गौरतलब है कि RAS 2024 भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को विज्ञापन जारी होने के साथ हुई थी. इस भर्ती में राज्य सेवाओं के 428 पद और अधीनस्थ सेवाओं के 668 पद शामिल थे. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया था, जिसका परिणाम मात्र 18 दिनों के भीतर 20 फरवरी 2025 को घोषित कर दिया गया था. प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 21,539 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था.

अब फाइनल रिजल्ट जारी होने के साथ ही चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रशासनिक सेवा में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है. यह सफलता न केवल उम्मीदवारों के लिए, साथ ही उनके परिवार और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.