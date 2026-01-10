Zee Rajasthan
RPSC: RAS भर्ती का नया सिलेबस जारी, 13 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव, जानें क्या है महत्वपूर्ण अपडेट

RPSC RAS Exam Pattern: RPSC ने RAS-2026 के लिए नया सिलेबस जारी किया है. प्री से स्पोर्ट्स-योगा हटाकर परीक्षा अधिनियम जोड़ा गया है, वहीं मेंस के चौथे पेपर में निबंध सेक्शन की वापसी हुई है. अब 2 नंबर के लघु प्रश्नों की जगह विस्तृत प्रश्नों पर जोर रहेगा.

RPSC: RAS भर्ती का नया सिलेबस जारी, 13 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव, जानें क्या है महत्वपूर्ण अपडेट

RPSC RAS New Exam Syllabus 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. आयोग ने RAS परीक्षा 2026 के लिए नवीन पाठ्यक्रम (Syllabus) और परीक्षा स्कीम जारी कर दी है.वर्ष 2013 के बाद यह सिलेबस में किया गया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, जिसके तहत लगभग एक-तिहाई हिस्से को बदला गया है.

प्रीलिम्स (Pre) में क्या बदला?
आगामी आरएएस प्री परीक्षा में अब अभ्यर्थियों को खेल और योग का अध्ययन नहीं करना होगा. प्री परीक्षा से 'स्पोर्ट्स एवं योगा' का 20 नंबर का मॉड्यूल पूरी तरह हटा दिया गया है.इसके स्थान पर अब 'राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022' के प्रावधानों को शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य भविष्य के अधिकारियों को भर्ती नियमों और कानून की बेहतर समझ देना है.

मुख्य परीक्षा (Mains) में हुए बड़े फेरबदल
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर (हिंदी और अंग्रेजी) में किया गया है.चौथे पेपर में अब तीन खंड होंगे-हिंदी, अंग्रेजी और निबंध. अब अभ्यर्थियों को 6 में से किसी एक विषय पर विस्तृत निबंध लिखना होगा.मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपरों में से 2 अंक वाले 15 प्रश्नों को हटा दिया गया है.इनके स्थान पर अब 5 और 10 अंक वाले विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है.हिंदी व्याकरण में भी 2-2 नंबर वाले 25 सवालों को हटाकर सिलेबस को नया स्वरूप दिया गया है.

2026 में नई भर्ती की उम्मीद
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि नई भर्ती परीक्षा इसी नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी.वर्ष 2025 में कोई नई भर्ती नहीं आने के कारण अब माना जा रहा है कि 2026 में बड़ी वैकेंसी आएगी.अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विस्तृत सिलेबस आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है.

RAS-2024 का अपडेट
जहाँ एक ओर नई भर्ती की तैयारी है, वहीं RAS-2024 के 1096 पदों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया वर्तमान में जारी है. इसके लिए 2461 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनके इंटरव्यू दिसंबर 2025 से शुरू होकर अब अंतिम चरणों में हैं.

आरपीएससी का यह कदम परीक्षा को अधिक विश्लेषणात्मक और प्रासंगिक बनाने की दिशा में देखा जा रहा है. अब केवल रटने की प्रवृत्ति काम नहीं आएगी, बल्कि विषयों पर गहरी पकड़ और लेखन कौशल ही सफलता की कुंजी होगी.

