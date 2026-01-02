Zee Rajasthan
RPSC ने SI-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर बनाया लीक-प्रूफ प्लान! जानें किस स्तर की हैं तैयारियां

Rajasthan News: इस बार राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर–प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा विशेष निगरानी में आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए RPSC प्लान तैयार है.

Published: Jan 02, 2026, 12:21 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 12:21 PM IST

RPSC ने SI-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर बनाया लीक-प्रूफ प्लान! जानें किस स्तर की हैं तैयारियां

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर–प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा पर इस बार सरकार और आयोग विशेष निगरानी रखेगा. साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े होने के बादइस बार आयोग ज्यादा सतर्कता बरत रहा है.

RPSC ही एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती करता है, जो 1949 में गठित की गई थी. राजस्थान सरकार ने बीते साल 1015 पदों की अभ्यर्थना आयोग को भेजी थी, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जा चुकी है. फिर इसके बाद एग्जाम 5 अप्रैल को आयोजित होगा.
साल 2021 की भर्ती रही थी विवादों में
साल 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिस वक्त समय निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. यह आरोप है कि उसके भांजे और आयोग के बर्खास्त ड्राइवर ने पेपर लीक कर कई लोगों को पहुंचाया था.

इस मामले को लेकर गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अब तक 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें से 70 से अधिक सब इंस्पेक्टर और ट्रेनी एसआई शामिल हैं. आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम राइका और उनके बेटा-बेटी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है.

पेपर लीक और गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार पेपर निर्माण से लेकर परीक्षा आयोजन तक सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी. RPSC अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और गृह विभाग स्वयं पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा पेपर की सुरक्षा, वितरण और परीक्षा आयोजन जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा.

पदों की संख्या आयोग के अनुसार
उप निरीक्षक (SI): 896 पद
उप निरीक्षक (AP) सहरिया: 4 पद
उप निरीक्षक (AP) एसटी क्षेत्र: 25 पद
उप निरीक्षक (IB): 26 पद
प्लाटून कमांडर: 64 पद

RPSC नए साल में 16 भर्ती परीक्षा करेगा आयोजित

डिप्टी कमांडेंट परीक्षा -- 11 जनवरी

लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग) -- 12 जनवरी

सहायक विद्युत निरीक्षक (उर्जा विभाग -- 1 फरवरी

जूनियर केमिस्ट (पीएचईडी) -- 1 फरवरी

एईएन संयुक्त भर्ती (कार्मिक विभाग) -- 15 से 18 मार्च

सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती -- 5 अप्रेल

वेटेरनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा -- 19 अप्रेल

असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर (कृषि विभाग) -- 19 अप्रेल

प्राध्यापक, (कृषि), कोच (मा. शिक्षा -- 31मई से 16 जून

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) -- 12 से 18 जुलाई

कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए) भर्ती -- 26-27 जुलाई

सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग भर्ती -- 30 अगस्त

निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग) -- 20 सितम्बर

निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स-रसायन परीक्षा -- 20 सितंबर

संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा -- 15 नवम्बर

सहा.निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -- 13 से 16 अक्टूबर

