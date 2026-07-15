/‘शाला सम्बलन’ के खिलाफ निजी स्कूलों का हल्लाबोल, डीडवाना कलेक्ट्रेट पहुंचे 1000 संचालक

डीडवाना-कुचामन जिले में निजी स्कूल संचालकों ने राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों और नए निरीक्षण नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिले के करीब 1,000 निजी स्कूलों से जुड़े संचालक और संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर ‘शाला सम्बलन’ कार्यक्रम और इससे जुड़े नए ऐप को बंद करने की मांग की. इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार यानी RTE के तहत वर्षों से लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.



‘शाला सम्बलन’ ऐप के जरिए जांच पर सवाल

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निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने हाल ही में ‘शाला सम्बलन’ नाम से नया एप्लिकेशन शुरू किया है. इसके तहत संयुक्त निदेशक स्तर तक के अधिकारियों द्वारा निजी स्कूलों की विभिन्न स्तरों पर जांच किए जाने का प्रावधान बताया जा रहा है. स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि पहले से निरीक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद नए ऐप और जांच प्रक्रिया के जरिए निजी शिक्षण संस्थानों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में नए नवाचार और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान देना चाहिए. उनका आरोप है कि इसके बजाय ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनसे निजी स्कूलों के संचालन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. संचालकों ने आशंका जताई कि यदि छोटे निजी स्कूल बंद होते हैं तो बड़ी संख्या में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है.



RTE का भुगतान वर्षों से लंबित होने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान निजी स्कूल संचालकों ने RTE भुगतान का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दावा है कि कई स्कूलों का पिछले चार से पांच वर्षों का भुगतान लंबित है, जबकि कुछ संस्थानों को पांच से छह साल पुराने भुगतान का भी इंतजार है.

संचालकों का कहना है कि RTE के तहत निजी स्कूल पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं मिलने से स्कूलों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लंबित भुगतान के बावजूद सरकार निजी स्कूलों पर नए निरीक्षण नियम लागू कर रही है.



निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर हमले का आरोप

एसोसिएशन ने ज्ञापन में कहा कि निजी स्कूलों की पहले से ही साल में दो बार जांच की जाती है. ऐसे में नए ऐप के जरिए अतिरिक्त निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की जरूरत पर सवाल उठाए गए हैं. संगठन ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और पी.ए. इनामदार मामलों का हवाला देते हुए निजी शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक स्वायत्तता का मुद्दा उठाया.

स्कूल संचालकों का दावा है कि नया आदेश राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 1993 की मूल भावना के अनुरूप नहीं है. हालांकि, इस संबंध में सरकार और शिक्षा विभाग का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा.



सरकार को चेतावनी, कोर्ट जाने की तैयारी

निजी स्कूल संगठनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार से ‘शाला सम्बलन’ कार्यक्रम और नए ऐप से जुड़े आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है. साथ ही RTE के लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की अपील की गई है.

संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो निजी स्कूल संचालक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं. डीडवाना में हुए इस विरोध के बाद अब निगाहें राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं.

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