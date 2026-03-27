पुष्कर में रूसी योगिनी का अद्भुत तप, 24 घंटे खड़े रहकर कर रहीं साधना, जानें पूरी कहानी

Russian Yogini Tapasya: तीर्थराज पुष्कर इन दिनों एक अद्भुत और विरल साधना का साक्षी बना हुआ है, जहां एक ओर नवरात्रि की भक्तिमय ध्वनि गूंज रही है. वहीं दूसरी ओर एक विदेशी योगिनी अपनी कठोर तपस्या से सभी को आश्चर्यचकित कर रही है.
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Russian Yogini Tapasya: तीर्थराज पुष्कर इन दिनों एक अद्भुत और विरल साधना का साक्षी बना हुआ है, जहां एक ओर नवरात्रि की भक्तिमय ध्वनि गूंज रही है. वहीं दूसरी ओर एक विदेशी योगिनी अपनी कठोर तपस्या से सभी को आश्चर्यचकित कर रही है. रूस में जन्मी और अब नाथ संप्रदाय की साध्वी बनीं योगिनी अन्नपूर्णा नाथ पिछले सात दिनों से लगातार खड़े रहकर “खड़ेश्वरी तप” कर रही हैं.
पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर चल रही इस तपस्या की खास बात यह है कि योगिनी बिना बैठे, बिना सोए 24 घंटे साधना में लीन हैं. सहारे के लिए केवल एक झूला है, जिससे टिककर वह अपने शरीर को संभालती हैं. दिनभर मंत्र जाप, ध्यान और पूजा-अर्चना के बीच वह सिर्फ एक बार फलाहार ग्रहण करती हैं. इस अनोखी साधना की शुरुआत 19 मार्च को चैत्र नवरात्र के साथ हुई, जो 28 मार्च तक चलेगी.
गुरु बाल योगी दीपक नाथ के सानिध्य में चल रही इस तपस्या को नाथ परंपरा की प्राचीन और अत्यंत कठिन साधनाओं में गिना जाता है, उनका कहना है कि यह तपस्या केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए समर्पित है. दिलचस्प बात यह है कि योगिनी अन्नपूर्णा का सफर रूस से भारत तक का है. करीब 17 साल पहले भारतीय संस्कृति और योग से प्रभावित होकर उन्होंने नाथ संप्रदाय को अपनाया, परिवार त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन की राह चुन ली.
आज वह भारत के विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए साधना में लीन हैं और अब तक 35 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुकी हैं. पुष्कर में यह उनकी तीसरी खड़ेश्वरी तपस्या है. इससे पहले वह वाराणसी और उत्तराखंड में भी इसी तरह की साधना कर चुकी हैं. उज्जैन के महाकालेश्वर में 21 दिन की जलधारा तपस्या भी उनके साधना पथ का हिस्सा रही है. योगिनी का संदेश भी उतना ही गहरा है जितनी उनकी तपस्या. वह कहती हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति बेहद समृद्ध है और इसे समझने व सम्मान देने की जरूरत है.
उन्होंने तीर्थ स्थलों पर आने वाले लोगों से धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील की है. अब 28 मार्च को इस कठिन तपस्या की पूर्णाहुति होगी, जिसके साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा. फिलहाल, पुष्कर में यह अनोखी साधना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां आस्था, तप और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.
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