गहलोत से चल रहे झगड़े के बीच शादी समारोह में पहुंचे पायलट, सेल्फी खिंचवाने की दिखी होड़

Sachin Pilot : पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को किशनगढ़ पहुंचे. जहाँ उन्होंने दिग्गज कांग्रेसी नेता व पीसीसी सदस्य राजू गुप्ता के बेटे हर्ष गुप्ता के विवाह समारोह के कार्यक्रम में शिरकत की. इससे पहले किशनगढ़ जयपुर हाईवे स्थित जीवीके टोल प्लाजा पर सचिन पायलट का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. कांग्रेस के राकेश शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया. इसके बाद सचिन पायलट मयूरा सिटी में हर्ष गुप्ता के विवाह समारोह में पहुँचे.

On way to Kishangarh pic.twitter.com/N7yVCnHszc

— Sachin Pilot (@SachinPilot) November 29, 2022