CJI पर हमला पर बोले सचिन पायलट कहा- ऐसी घटनाओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है

Sachin Pilot News : अजमेर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि  मुख्य न्यायधीश पर कोर्ट में हमले को आक्रमण की राजनीति पायलट ने करार दिया, वहीं पायलट ने बिहार चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बिहार में बदलाव होगा.
 

Published: Oct 08, 2025, 10:08 AM IST | Updated: Oct 08, 2025, 10:08 AM IST

Ajmer News : कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता वोट चोरी के मुद्दे को अच्छे से समझ रही है. अब बिहार चुनाव के नतीजे इसका प्रमाण साबित करेंगे. पायलट के मुताबिक बीजेपी ने सिर्फ दबाव और दमनकारी नीति का सहारा लिया.

सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. आम इंसान तड़प रहा, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस अपने अनुभवों से सीखकर अब बदलाव की राह पर है. पायलट के कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में हर कांग्रेसी मैदान मे डटा हुआ है.

बिहार चुनाव पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि पारदर्शिता से चुनाव होंगे. मुझे पूरा विश्वास है हम बेहतर सरकार देने में कामियाब होंगे. पायलट ने वोट चोरी का मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटा दिये गये हैं. लेकिन बिहार में बदलाव होकर रहेगा.

मंगलवार देर रात सर्किट हाउस पहुंचे पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. कफ सिरप से बच्चों की मौते हो रही हैं. एसएमएस अस्पताल में आग सरकारी लापरवाही का नतीजा है. सरकार को हादसे की जांच के बाद जवाबदेही तय करनी होगी.

वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश पर कोर्ट में हमले को आक्रमण की राजनीति पायलट ने करार दिया और कहा कि किसी भी मुद्दे पर असहमित और अनबन हो सकती है लेकिन ऐसा रवैया देश की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है. ऐसी घटनाओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मुल्क की स्वस्थ्य परंपरराओं का निर्वहन जरूरी है.

आपको बता दें कि इससे पहले राय बरेली में दलित युवक की हत्या मामले पर सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि -राय बरेली में दलित युवक की निर्मम हत्या का मामला बेहद चिंताजनक है. दलितों और वंचित वर्गों पर बढ़ते अत्याचार के मामले कानून वव्यस्था पर प्रश्नचिह्न तो लगाते है, बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावना को भी ठेस पहुँचाते है. दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

