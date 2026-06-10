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6 महीने पहले जब्त हुए ट्रक ने सिस्टम के साथ ही खेल दिया बड़ा खेल, पुराना कांड सुन रह जाएंगे दंग

LPG Cylinder Refill Case: अजमेर जिले के नसीराबाद प्लांट में जमा करवाए गए एक जब्त ट्रक के छह महीने बाद ब्यावर की सड़कों पर दौड़ते मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यह ट्रक 18 दिसंबर को 440 घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रीफिलिंग के मामले में डीएसओ की कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया था. कार्रवाई के बाद ट्रक और सिलेंडरों को नसीराबाद प्लांट में जमा करवाया गया था, जिसकी रसीद भी संबंधित गैस एजेंसी के पास मौजूद बताई जा रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 10, 2026, 01:06 PM|Updated: Jun 10, 2026, 01:06 PM
6 महीने पहले जब्त हुए ट्रक ने सिस्टम के साथ ही खेल दिया बड़ा खेल, पुराना कांड सुन रह जाएंगे दंग
Image Credit: AI Generated

Ajmer Crime News: अजमेर जिले के नसीराबाद प्लांट में जमा करवाए गए एक जब्त ट्रक के छह महीने बाद ब्यावर की सड़कों पर दौड़ने का मामला सामने आने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यह ट्रक उस कार्रवाई का हिस्सा था, जिसमें 440 घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रीफिलिंग के मामले का खुलासा हुआ था. अब ट्रक के सरकारी रिकॉर्ड में जब्त होने के बावजूद सड़क पर चलने की जानकारी सामने आने से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है.


18 दिसंबर को हुई थी बड़ी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) प्रथम की टीम ने ब्यावर स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल के पास छापेमारी कर अवैध गैस सिलेंडर भंडारण और रीफिलिंग के मामले का पर्दाफाश किया था. कार्रवाई के दौरान ट्रक नंबर RJ20 GB 2466 सहित बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे.

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इसके बाद संबंधित गैस एजेंसी के सेल्स ऑफिसर अनिल कुमार हालवी के माध्यम से जब्त ट्रक और सिलेंडरों को नसीराबाद प्लांट में जमा करवाया गया था. बताया जा रहा है कि प्लांट में जमा करवाने की विधिवत रसीद भी गैस एजेंसी संचालक के पास मौजूद है.


छह माह बाद सामने आया चौंकाने वाला खुलासा
मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब डीएसओ कार्यालय की ओर से ट्रक का भौतिक सत्यापन करवाया गया. जांच के दौरान पता चला कि जो ट्रक सरकारी रिकॉर्ड में नसीराबाद प्लांट में जमा दिखाया गया था, वह वास्तव में ब्यावर क्षेत्र में संचालित हो रहा है.


सूत्रों के अनुसार गैस एजेंसी संचालक ने ट्रक मालिक से फोन पर संपर्क कर वाहन की वर्तमान लोकेशन पूछी, जिस पर ट्रक मालिक ने वाहन के ब्यावर में होने की जानकारी दी. इसके बाद पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई.


कलेक्टर कोर्ट लगा चुका है जुर्माना
उक्त प्रकरण में कलेक्टर कोर्ट की ओर से करीब 4.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब वाहन जब्त था और उस पर कानूनी कार्रवाई लंबित थी, तब उसे किसकी अनुमति से प्लांट से बाहर निकाला गया. इतना ही नहीं, जुर्माना राशि की वसूली से पहले वाहन को छोड़ने की प्रक्रिया किस नियम के तहत अपनाई गई, यह भी जांच का विषय बन गया है.


निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
मामले में प्रशासनिक लापरवाही की आशंका भी जताई जा रही है. सरकारी कब्जे में दर्ज वाहन आखिर किसके कब्जे में था और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उल्लेखनीय है कि कार्रवाई के दौरान एक कार और एक टेंपो को भी जब्त किया गया था.


अब पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका, जब्त वाहन की सुरक्षा व्यवस्था और वाहन के प्लांट से बाहर आने की परिस्थितियों की जांच की मांग तेज हो गई है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी जब्ती प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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