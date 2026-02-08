अजमेर PWD दफ्तर बना शराब पार्टी का अड्डा, नॉनवेज संग खूब छलके जाम, सरकारी ऑफिस का वीडियो वायरल

Zee Rajasthan
Ajmer Viral Video: अजमेर के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कैंपस में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. विभाग के परिसर में शुक्रवार रात को शराब और नॉनवेज पार्टी का आयोजन किया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 08, 2026, 09:27 AM IST | Updated: Feb 08, 2026, 09:27 AM IST

Ajmer PWD Office Video viral: अजमेर के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कैंपस में सरकारी कार्यालय के अंदर ही शराब और नॉनवेज पार्टी का मामला सामने आया है. विभाग के परिसर में शुक्रवार रात को हुई इस पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में विभाग के अधिकारियों के ड्राइवर और अन्य कर्मचारी शराब पीते हुए, नॉनवेज खाते हुए और पार्टी का मजा लेते दिख रहे हैं. यह घटना सरकारी कार्यालय की छवि पर गहरा सवाल खड़ा कर रही है.


वीडियो में क्या दिख रहा है
सोशल मीडिया पर वायरल तीन अलग-अलग वीडियो में साफ तौर पर विभाग के कैंपस का परिसर दिख रहा है. वीडियो बाइक सवार दो व्यक्तियों ने बनाए हैं. वीडियो में लोग शराब की बोतलें हाथ में लिए नाचते-गाते दिख रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में पीडब्ल्यूडी कार्यालय की इमारत और बोर्ड साफ नजर आ रहे हैं. पार्टी में शामिल ज्यादातर लोग विभाग के अधिकारियों के ड्राइवर बताए जा रहे हैं. वीडियो में हंसी-मजाक और शोर-शराबा साफ सुनाई दे रहा है, जो सरकारी परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित है.


अधीक्षण अभियंता ने माना मामला
पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी मिली है, जिसमें विभाग के कैंपस में पार्टी करने की बात सामने आई है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यालय परिसर में शराब पीना और नॉनवेज पार्टी करना पूरी तरह गलत और नियमों के खिलाफ है. उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिया है और कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कर्मचारियों और ड्राइवरों की लापरवाही
यह पार्टी शुक्रवार रात को हुई, जब कार्यालय बंद हो चुका था. लेकिन सरकारी परिसर में शराब और पार्टी का आयोजन करना न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी है. वीडियो में शामिल लोग मुख्य रूप से विभाग के अधिकारियों के ड्राइवर बताए जा रहे हैं. यह बात और भी गंभीर है कि ड्राइवर सरकारी वाहनों के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके द्वारा ऐसे कृत्य करना विभाग की छवि को धूमिल करता है.


सोशल मीडिया पर आक्रोश
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश है. लोग पूछ रहे हैं कि सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी कैसे हो सकती है? क्या विभाग में कोई निगरानी नहीं है? क्या सुरक्षा गार्ड या अन्य कर्मचारी सो रहे थे? कई यूजर्स ने मांग की है कि दोषियों पर निलंबन और एफआईआर दर्ज की जाए. कुछ ने इसे सरकारी तंत्र में बढ़ती लापरवाही का उदाहरण बताया है.


विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई
अधीक्षण अभियंता अशोक तंवर ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग में शराब और नॉनवेज पार्टी पर पूर्ण प्रतिबंध है और इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि पार्टी में कितने लोग शामिल थे, क्या सरकारी वाहनों का इस्तेमाल हुआ था और क्या कोई अधिकारी इसकी जानकारी रखता था.


यह घटना अजमेर जिले में सरकारी कार्यालयों की अनुशासनहीनता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. विभाग ने वादा किया है कि जांच निष्पक्ष और तेजी से होगी. लोगों की मांग है कि दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

