/पूर्व प्रधान की मौत में चौंकाने वाला खुलासा, पहली पत्नी और बेटी-बेटे ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम

Ajmer Pardhan Case: बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में चार लोगों की हत्या का रहस्य मात्र कुछ घंटों में सुलझ गया. पुलिस ने बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पहली पत्नी सुनीता और उसके बेटे-बेटी ने ही इस चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया.



देर रात परिवार में हुई तीखी बहस और झगड़े के बाद यह हत्याकांड हुआ. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया. ग्रामीणों के सक्रिय सहयोग से पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.

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क्या था मामला?

अजमेर के बोराड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीरामपुरा गांव में चार लोगों की जलकर मौत का मामला चौंकाने वाला रूप ले लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी मां पूसी देवी (पूर्व सरपंच), उनकी पत्नी सुरज्ञान देवी (जिला परिषद सदस्य) और भांजी महिमा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई.

परिवार का दावा है कि पूसी देवी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान स्कॉर्पियो कार में आग लग गई. लेकिन पुलिस को इस हादसे में कई संदेहास्पद बातें मिली हैं, जिनमें घर में खून के निशान, खून से सनी ईंटें, गलत रास्ते पर मिली कार और सबूत मिटाने के प्रयास शामिल हैं. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले का खुलासा करते हुए इसे हत्या का मामला बताया है और जांच तेज कर दी गई है.

अजमेर के अराई रोड पर चलती हुई कार अचानक आग का गोला बन गई, जिसमें पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी पत्नी व जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान देवी, उनकी मां व पूर्व सरपंच पूसी देवी और भांजी महिमा समेत चार लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

परिवार का दावा है कि रामसिंह चौधरी अपनी बीमार मां को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी अचानक कार में आग लग गई और देखते-ही-देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया. घटना इतनी भयानक थी कि कार में सवार कोई भी व्यक्ति बाहर निकल नहीं पाया. बोराड़ा पुलिस और अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला FSL व MOB टीम के साथ मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध तथ्य सामने आए हैं.

मृतक रामसिंह चौधरी के घर से खून से सनी दो ईंटें बरामद हुई हैं, घर के आंगन को धोया हुआ पाया गया है और घटना से पहले खूनी संघर्ष के संकेत मिले हैं. पुलिस अब मृतक की पहली पत्नी और बेटे समेत परिजनों से पूछताछ कर रही है. उल्लेखनीय है कि रामसिंह चौधरी ने पहले भी पुलिस से सुरक्षा मांगी थी. मामले की गहन जांच जारी है.

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