Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

आबू धाबी में राजस्थान के युवक की साइलेंट अटैक से मौत, परिवार शव लाने के लिए सरकारी से लगा रहे गुहार

Devendra Singh Rawat: जवाजा (रूढाना): ब्यावर जिले के जवाजा क्षेत्र के ‘केना का तालाब’ गांव निवासी देवेंद्र सिंह रावत (पुत्र प्रेम सिंह) का आबू धाबी में निधन हो गया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 29, 2026, 12:24 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?
7 Photos
Jaipur News

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम
7 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
13 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

आबू धाबी में राजस्थान के युवक की साइलेंट अटैक से मौत, परिवार शव लाने के लिए सरकारी से लगा रहे गुहार

Abu Dhabi Death: जवाजा (रूढाना): ब्यावर जिले के जवाजा क्षेत्र के ‘केना का तालाब’ (रूढाना) गांव में एक दुखद खबर ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. आबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में होटल में काम कर रहे देवेंद्र सिंह रावत (पुत्र प्रेम सिंह) का अचानक ‘साइलेंट अटैक’ से निधन हो गया.


विदेश में नौकरी के दौरान हुई घटना
देवेंद्र सिंह रावत करीब 6 महीने पहले ‘बीसीसी मैनपावर सर्विस’ के माध्यम से आबू धाबी गए थे. वहां एक होटल में काम कर रहे थे. शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत ‘साइलेंट अटैक’ (निर्मम हृदयाघात) के कारण हुई.

परिवार में मातम का माहौल
देवेंद्र के निधन की खबर सुनकर परिवार सदमे में है. मां ललिता देवी और पत्नी पूजा का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों लगातार रो रही हैं. गांव के ही मनोहर सिंह उनके साथ आबू धाबी पहुंचे हैं और परिवार की मदद कर रहे हैं. देवेंद्र के छोटे-छोटे बच्चे भी पिता की मौत की खबर समझने की उम्र में नहीं हैं, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह शोकाकुल है. परिजन कह रहे हैं कि देवेंद्र परिवार की मुख्य आय का साधन थे. उनकी मौत से पूरा परिवार आर्थिक और भावनात्मक संकट में फंस गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शव लाने के लिए सरकारी मदद की अपील
परिवार अब सबसे बड़ी समस्या शव को भारत लाने की है. आबू धाबी में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव वापस लाने में काफी खर्च आएगा. परिजनों ने जिलाधिकारी, सांसद, विधायक और ब्यावर संभाग प्रभारी अभिजीत दवे से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि शव वापस लाने में आर्थिक सहायता और तेजी से मदद करे तो परिवार को कुछ राहत मिल सकेगी.

प्रवासी युवकों की बढ़ती समस्या
यह घटना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से विदेश जाने वाले युवकों की समस्याओं को एक बार फिर उजागर करती है. बेरोजगारी के कारण लाखों युवा बेहतर कमाई की तलाश में विदेश जाते हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण ऐसे हृदय संबंधी अचानक मामले बढ़ते जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news