आबू धाबी में राजस्थान के युवक की साइलेंट अटैक से मौत, परिवार शव लाने के लिए सरकारी से लगा रहे गुहार

Abu Dhabi Death: जवाजा (रूढाना): ब्यावर जिले के जवाजा क्षेत्र के ‘केना का तालाब’ (रूढाना) गांव में एक दुखद खबर ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. आबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में होटल में काम कर रहे देवेंद्र सिंह रावत (पुत्र प्रेम सिंह) का अचानक ‘साइलेंट अटैक’ से निधन हो गया.



विदेश में नौकरी के दौरान हुई घटना

देवेंद्र सिंह रावत करीब 6 महीने पहले ‘बीसीसी मैनपावर सर्विस’ के माध्यम से आबू धाबी गए थे. वहां एक होटल में काम कर रहे थे. शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत ‘साइलेंट अटैक’ (निर्मम हृदयाघात) के कारण हुई.

परिवार में मातम का माहौल

देवेंद्र के निधन की खबर सुनकर परिवार सदमे में है. मां ललिता देवी और पत्नी पूजा का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों लगातार रो रही हैं. गांव के ही मनोहर सिंह उनके साथ आबू धाबी पहुंचे हैं और परिवार की मदद कर रहे हैं. देवेंद्र के छोटे-छोटे बच्चे भी पिता की मौत की खबर समझने की उम्र में नहीं हैं, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह शोकाकुल है. परिजन कह रहे हैं कि देवेंद्र परिवार की मुख्य आय का साधन थे. उनकी मौत से पूरा परिवार आर्थिक और भावनात्मक संकट में फंस गया है.

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शव लाने के लिए सरकारी मदद की अपील

परिवार अब सबसे बड़ी समस्या शव को भारत लाने की है. आबू धाबी में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव वापस लाने में काफी खर्च आएगा. परिजनों ने जिलाधिकारी, सांसद, विधायक और ब्यावर संभाग प्रभारी अभिजीत दवे से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि शव वापस लाने में आर्थिक सहायता और तेजी से मदद करे तो परिवार को कुछ राहत मिल सकेगी.

प्रवासी युवकों की बढ़ती समस्या

यह घटना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से विदेश जाने वाले युवकों की समस्याओं को एक बार फिर उजागर करती है. बेरोजगारी के कारण लाखों युवा बेहतर कमाई की तलाश में विदेश जाते हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण ऐसे हृदय संबंधी अचानक मामले बढ़ते जा रहे हैं.

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