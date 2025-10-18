पुष्कर में धनतेरस की धूम, ब्रह्मा मंदिर में धनपति कुबेर की हुई की विशेष पूजा-अर्चना

Dhanteras 2025: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर मनाए जाने वाले धनतेरस पर्व पर तीर्थनगरी पुष्कर में भगवान कुबेर की विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई. इस अवसर पर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर परिसर स्थित भगवान कुबेर के मंदिर के कपाट परंपरानुसार वर्ष में केवल एक बार खोले गए. पूजा के बाद दीपावली के छह दिवसीय उत्सव के उपरांत कपाट पुनः बंद कर दिए जाएंगे.

पुष्कर के प्राचीन जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्मा के गर्भगृह के बाहर दो द्वारपाल विराजमान हैं. एक ओर सुरपति इंद्र और दूसरी ओर धनपति कुबेर वर्षा ऋतु में जहां भगवान इंद्र के द्वार खोले जाते हैं. वहीं धनतेरस के अवसर पर भगवान कुबेर के पट खुलते हैं.

इस अवसर पर मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति और पुजारी परिवार द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान कुबेर का षोडशोपचार विधि से अभिषेक एवं पूजन किया गया. पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि भगवान कुबेर की पूजा षोडशोपचार विधि से की गई, जिसमें 16 प्रकार के उपचारों के माध्यम से देवता का सत्कार किया जाता है.

जैसे आवाहन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती. पूजन के दौरान पुष्कर सरोवर के पवित्र जल, दूध, शहद और पंचामृत से भगवान कुबेर का अभिषेक किया गया. इसके बाद चंदन, पुष्प और दीपक अर्पित कर भक्तों ने “ॐ कुबेराय नमः” और “श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्रों का जाप किया. पुजारी वैभव वशिष्ठ ने बताया कि धनतेरस पर कुबेर पूजन से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है. सुबह 10 बजे से आरंभ हुए दर्शन का सिलसिला शाम तक जारी रहा.

देश-विदेश से आए भक्तों ने मंदिर परिसर में दीप प्रज्ज्वलन, आरती और परिक्रमा कर अपने जीवन में उन्नति और स्थिरता की प्रार्थना की. ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाया गया था, जबकि वर्तमान स्वरूप 1809 ईस्वी में गोकलचंद पारेख द्वारा निर्मित कराया गया.

स्थानीय तीर्थ पुरोहित जयकुमार पाराशर ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं में भगवान कुबेर को धन और संपत्ति का स्वामी, यक्षों का राजा तथा उत्तर दिशा का लोकपाल कहा गया है. उन्हें “वैश्रवण” नाम से भी जाना जाता है. कुबेर को आभूषणों से सुसज्जित, स्थूलकाय देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो हाथ में रत्नमणि या धनपात्र धारण करते हैं.