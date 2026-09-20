/अजमेर में कर्ज से परेशान परिवार ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा गंभीर हालत में भर्ती

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Ajmer Crime: राजस्थान के अजमेर में आदर्श नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी मालियान स्थित अशोक नगर में कर्ज से परेशान एक परिवार के तीन सदस्यों ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त का सेवन कर जिंदगी को अलविदा कह दिया. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पुत्र के कर्ज के दबाव में परिवार के मुखिया अशोक शर्मा ने पत्नी और दो बच्चों के साथ जान देने का प्रयास किया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बेटा मौत से जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है.
कर्ज से परेशान परिवार ने की आत्महत्या
आदर्श नगर थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, अशोक नगर निवासी अशोक कुमार पिछले कई दिनों से कर्ज को लेकर परेशान चल रहा था. बताया जा रहा है कि कर्ज देने वाले लोग रोजाना तगादा कर रहे थे. इसी मानसिक दबाव में उसने पत्नी, बेटे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चयनित बेटी के साथ सामूहिक आत्महत्या का कदम उठा लिया.
पड़ोसियों ने चारों को पहुंचाया अस्पताल
रात के समय पत्नी इंदिरा देवी पुत्री दीक्षा और पुत्र हार्दिक के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. कुछ देर बाद चारों की हालत बिगड़ने लगी, तो पड़ोस में रहने वाले प्रकाश और अन्य लोगों को पता चला. पड़ोसियों ने तुरंत चारों को अचेत अवस्था में रात करीब 11 बजे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान अशोक कुमार, उनकी पत्नी इंदिरा और बेटी दीक्षा ने दम तोड़ दिया.
बेटा हार्दिक अभी भी गंभीर हालत में है. सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ोसियों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर भी कार्रवाई की. प्रथम दृष्टया मामला कर्ज के कारण सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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