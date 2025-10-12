Zee Rajasthan
दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, नष्ट किया सड़ा हुआ मसाला, 130 किलो देसी घी भी सीज

Massive Seizure in Khairthal: खैरथल-तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट की अगुवाई में दीपावली अभियान के तहत खैरथल कस्बे में 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई.

Published: Oct 12, 2025, 09:11 AM IST | Updated: Oct 12, 2025, 09:29 AM IST

Rajasthan News: खैरथल-तिजारा जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट के नेतृत्व में विभाग ने खैरथल कस्बे में दीपावली के विशेष अभियान के तहत 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की. इस अभियान का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता की कमी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है.

सैंपलिंग और जब्ती की कार्रवाई: देसी घी, मसाले नष्ट
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि खैरथल कस्बे में लंबे समय से खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता में कमी की शिकायतें मिल रही थीं. विभाग ने त्वरित संज्ञान लेते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. इस दौरान मैसर्स संजय के मालिक रामचंद्र की डेरी से मिलावट की आशंका के चलते 105 किलो देसी घी का सैंपल लिया गया और इसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया. इसी तरह, मैसर्स आनंद डेरी से 18 किलो देसी घी और मैसर्स न्यू विजय डेरी से कलाकंद का सैंपल लिया गया. कई अन्य प्रतिष्ठानों से मसालों के सैंपल भी जब्त किए गए, जिनमें से कई को जांच के बाद नष्ट कर दिया गया.

दीपावली अभियान: उपभोक्ता सुरक्षा पर जोर
दीपावली के त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह विशेष अभियान शुरू किया है ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके. सैंपलिंग और नष्ट करने की कार्रवाई के साथ-साथ प्रतिष्ठानों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की चेतावनी दी गई है. विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी. स्थानीय निवासियों ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे त्योहारी खरीदारी में विश्वास बढ़ेगा. पुलिस और प्रशासन भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके.

