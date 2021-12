भारत में पहली 3 दिवसीय राष्ट्रीय दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब हुआ राजस्थान के नाम

स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल (Sports Control Board of India for the Disabled) के तत्वावधान में पुष्कर में सोमवार से शुरू हुई भारत की पहली दिव्यांग कब्बडी प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान ने महाराष्ट्र को कड़े मुकाबले में हराकर जीत लिया. बुधवार को भव्य रंगारंग कार्यक्रमो के साथ राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतियोगिता (National Disability Competition) का समापन हुआ.