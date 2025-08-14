Tonk: निवाई में लहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा, गूंजे वंदे मातरम के जयघोष

Tonk News: टोंक के निवाई में नगर पालिका मंडल ने शिवाजी पार्क में 101 फीट ऊंचे तिरंगा मास्ट का भव्य लोकार्पण और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.
Rajasthan News: टोंक जिले के निवाई में नगर पालिका मंडल द्वारा शिवाजी पार्क में 101 फीट तिरंगा मास्ट का भव्य लोकार्पण ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया. भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, प्रधान राम अवतार लांगडी रहे. अतिथियों ने शिवाजी पार्क में 101 फीट लंबे तिरंगे का ध्वजारोहण किया. इस दौरान कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी एवं वृद्धजन सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 125 व्यक्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया.
मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि यह एक गौरव करने वाला क्षण है. यह तिरंगा हमारे आन, बान, शान का प्रतीक है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन द्वारा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें संपूर्ण जोश के साथ भाग ले रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए. वर्तमान समय में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश की 140 करोड़ की जनता ने संकल्प लिया है विकसित भारत का. वंचित को वरीयता देकर विकसित भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिसमें देश की संपूर्ण जनता ने साथ दिया है. जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते थे वह समाप्त हो चुके हैं, जो लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं कि संविधान खतरे में है.
मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर कार्य करती है. कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया है. कांग्रेस के पूर्वजों को याद कर ले तो चीन को आगे बढ़ने का कार्य कांग्रेस ने किया है. नॉर्थ ईस्ट के विकास के कार्यों को रोकने का काम भी कांग्रेस ने किया है. सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं होने के बाद भी वोटर लिस्ट में इनका नाम आता है और वह वोट डालने का कार्य करती है, इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है. भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को साथ-साथ लेकर कार्य करती है.
कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव दयाल गुर्जर, अंकुर गुप्ता,रामचरण पारीक, रामकेश मीणा,दुर्गा शंकर सेन, जीतपाल गुर्जर, जय नारायण कुमावत, ओम प्रकाश वर्मा, जितेंद्र विजय, मंगल राम मीणा, मास्टर मदन लाल वर्मा, बाबूलाल सैनी, ओम प्रकाश वर्मा, नगेंद्र सिंह,जितेंद्र धरवाल, ममता जाट, शालू कुमावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन मौजूद थे.
