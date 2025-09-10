Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tonk: एक तालाब को लेकर भिड़े दो गांव, महिला-पुरुष एक-दूसरे के खिलाफ लाठी लेकर खड़े!

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव में तालाब को लेकर दो गांवों के बीच जमकर लड़ाई चल रही है. इस दौरान महिला-पुरुष एक-दूसरे के खिलाफ लाठी लेकर खड़े हैं. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Sep 10, 2025, 08:19 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!

Tonk: एक तालाब को लेकर भिड़े दो गांव, महिला-पुरुष एक-दूसरे के खिलाफ लाठी लेकर खड़े!

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव का प्राचीन तालाब दो गांवों के बीच अखाड़ा बन गया है. एक ओर जहां परासिया गांव के लोग तालाब की ऊंचाई को कम करवाने के लिए पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं.
वही, दूसरी ओर लाम्बा ओर छापरिया सहित कुछ गांव के लोग टोंक कलेक्ट्रेट पर जाकर सरकार और प्रसाशन से मांग कर रहे है कि 1986 में जिस तालाब की चादर का निर्माण हुआ था, उसे बरकरार रखा जाए.

टोंक के मेहंदवास पुलिस थाना क्षेत्र के लांबा गांव का प्राचीन तालाब इन दिनों कानून व्यवस्था के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो गया है. गांव के तालाब पर दो गांवो के लोग तालाब की पाल की ऊंचाई कम करने को लेकर विरोध में खड़े हैं.

वहीं, कई बार जैसे ही तालाब की ऊंचाई कम करने की आहट होती है, महिलाएं तक हाथों में लाठिया लेकर तालाब की सुरक्षा करती नजर आती हैं. इसको लेकर लांबा पंचायत के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण कहते है कि तालाब के पानी भराव के कारण उनकी जमीने पानी मे डूब गई हैं इसलिए तालाब की ऊंचाई कम की जानी चाहिए. वहीं, जिला प्रसाशन का कहना है कि दोनों पक्षो के ज्ञापन मिले हैं, हमने सिंचाई विभाग से रिपोर्ट मांगी है.
लांबा गांव में कुछ लोग तालाब की ऊंचाई को लेकर यह कह रहे हैं कि तालाब के पानी में उनकी जमीने डूबी हुई हैं. इस लिए तालाब की ऊंचाई को कम करवाने को लेकर धरने पर बैठे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, ग्राम पंचायत लांबा तालाब की चादर नीचे करवाने के विरोध में ग्राम छापरिया की ढाणी के ग्राम वासियों ने तालाब की चादर पर बैठकर धरना दिया. सभी ग्रामवासियों का कहना है कि अगर कल आपकी चादर दो फीट नीचे होती है, तो छापुरिया की ढाणी में बहुत बड़ी जनहानि हो जाएगी. अभी छपरिया की ढाणी में आने-जाने की सुविधा नहीं है, जब चादर चलती है, ग्राम का निकलना दुश्वार हो जाता है और कुछ लोग फिर भी उसे चादर को 2 फीट नीचे करवाने के लिए कल पंचायत में बैठकर धरना दिए.

सभी ग्राम वासियों का कहना है कि हम चादर को नीचे नहीं होने देंगे. आजाद फोर्स के जिलाध्यक्ष प्रधान लांबा ने कहा कि अगर चादर 2 फीट नीचे करते हैं, तो हम कलेक्टरी पर धरना देंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे. सभी ग्राम वासियों का कहना है कि हम चादर को नीचे नहीं होने देंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news