Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tonk News: टोंक में धर्मांतरण बिल के खिलाफ विरोध, आवाम-ए-टोंक ने की बिल वापस लेने की मांग

Tonk News: टोंक जिले में प्रस्तावित धर्मांतरण बिल के खिलाफ विरोध तेज! शनिवार को आवाम-ए-टोंक संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम रामरतन सौंकरिया को सीएम नाम ज्ञापन सौंपा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 13, 2025, 07:58 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 07:58 AM IST

Trending Photos

राजस्थान से लुका-छिपी खेल रहा मानसून, अगले दो से तीन दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान से लुका-छिपी खेल रहा मानसून, अगले दो से तीन दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात
7 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!
9 Photos
rajasthani ghevar

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

Tonk News: टोंक में धर्मांतरण बिल के खिलाफ विरोध, आवाम-ए-टोंक ने की बिल वापस लेने की मांग

Tonk News: टोंक जिले में प्रस्तावित धर्मांतरण बिल को लेकर विरोध तेज हो गया है. शनिवार को सामाजिक संगठन आवाम-ए-टोंक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम रामरतन सौंकरिया को एक ज्ञापन सौंपा.

इस दौरान संगठन का नेतृत्व एडवोकेट काशिफ जुबेरी ने किया. ज्ञापन में मांग की गई कि धर्मांतरण संबंधी प्रस्तावित कानून संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाए. एडवोकेट जुबेरी ने कहा कि "दो वयस्क लोगों के बीच शादी और धर्म अपनाने का फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसमें राज्य या किसी अधिकारी का हस्तक्षेप करना संविधान के राइट टू प्राइवेसी (निजता के अधिकार) का उल्लंघन है."उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने से पहले व्यक्ति को 60 दिन पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी, जो न केवल असंवैधानिक है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सीधा प्रहार है.

जुबेरी ने इसे एक "अश्वगंधानी" कानून करार देते हुए कहा कि धर्म और आस्था किसी की निजी पसंद है, और कोई भी नागरिक चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, किसी को भी अपनी आस्था की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हो सकता.आवाम-ए-टोंक ने मुख्यमंत्री से अपील की कि यह बिल वापस लिया जाए और संविधान की गरिमा को बरकरार रखा जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news