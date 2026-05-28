/राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Rajasthan Borada Accident: राजसमंद जिले के बोराड़ा क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसे में पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान रामसिंह चौधरी के पूरे परिवार को भारी नुकसान पहुंचा है. कार में अचानक आग लग जाने से पूर्व सरपंच सुरज्ञान रामसिंह, उनकी मां पूर्व सरपंच पूसी देवी, उनकी भांजी महिमा समेत परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई.

मौके पर सूचना मिलते ही डिप्टी आयुक्त आयुष वशिष्ठ और बोराड़ा थाना पुलिस की टीम पहुंची. पुलिस ने सभी चार शवों को बोराड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया है.

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार में अचानक आग लगने से यह हादसा हुआ. मृतकों में जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान रामसिंह और उनकी मां पूसी देवी (जो खुद पूर्व सरपंच रह चुकी हैं) शामिल हैं.

पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग कार की टक्कर या किसी तकनीकी खराबी के कारण लगी या कोई अन्य कारण था. इस घटना से पूरे बोराड़ा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस शवों का पोस्टमॉर्टम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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