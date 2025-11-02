पिता को रोटी पकड़ाने गई मां-बेटा खदान में फिसले, डूबकर 1 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, मां को गहरे पानी में तलाश रही पुलिस

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के सरवाड़ उपखंड के रामपाली गांव में एक ऐसी घटना घटी है, जिसने पूरे गांव को शोक की लपेट में ले लिया है. 22 वर्षीय सुनिता बैरवा अपने एक वर्षीय पुत्र मनीष को लेकर पशु चराने गई थीं. रोटी पकड़ाने के बहाने अपने पिता के पास पहुंचीं, लेकिन वापसी के दौरान अजगरी रास्ते पर बनी अवैध खदान में दोनोंमीणों के बचाव प्रयासों से मासूम का शव तो बरामद हो गया, लेकिन मां की तलाश जारी है. घटना के बाद गांव में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, और दो गांवों – पीहर रामपाली व ससुराल मेवड़ा खुर्द – में कोहराम मच गया है. पुलिस व प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, जबकि एसडीआरएफ टीम सुबह पहुंचेगी.

रोटी पकड़ाने गई मां-बेटा कैसे बने शिकार?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपाली गांव निवासी सुनिता बैरवा (पत्नी कालूराम बैरवा) अपने पीहर में रह रही थीं. पति जयपुर में मजदूरी करते हैं. शनिवार शाम को सुनिता ने अपने एक वर्षीय बेटे मनीष को गोद में लिया और पशु चराने निकलीं. रास्ते में पिता को रोटी पकड़ाने के लिए वे उनके पास गईं. रोटी सौंपकर लौटते समय अजगरी मार्ग पर बनी अवैध खदान के पास पहुंचीं, जहां पानी भरा होने के कारण वे फिसल गईं. खदान का पानी गहरा होने से मां-बेटा डूब गए. गनीमत रही कि एक ग्रामीण युवक को खदान के किनारे सुनिता की चप्पल नजर आई. पास जाकर देखा तो पानी में मासूम का शव तैरता दिखा. युवक ने तुरंत गांववालों को सूचना दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

ग्रामीणों की मशक्कत से मासूम का शव बाहर, मां का सुराग नहीं

सूचना मिलते ही ग्रामीण भारी संख्या में घटनास्थल पर दौड़े. सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू शुरू करवाया. ग्रामीणों ने रस्सियों व लाठियों की मदद से मशक्कत की, और बड़ी मुश्किल से मासूम मनीष का शव बाहर निकाला. बच्चे का शव देखते ही परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. केकड़ी सदर थाने के एएसआई प्रभु लाल पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और शव को राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी ले गए, जहां पोस्टमॉर्टम होगा. मां सुनिता की तलाश में रातभर प्रयास हुए, लेकिन अंधेरा होने से ऑपरेशन रोकना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खदान का संचालन वर्षों से चल रहा है, जो ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है.

एसडीआरएफ बुलाई, पटवारी ने दी रिपोर्ट

घटना की गंभीरता को भांपते हुए सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने तुरंत एसडीआरएफ टीम को बुला लिया. टीम रविवार सुबह पहुंचेगी, उसके बाद गहन रेस्क्यू शुरू होगा. पटवारी रविंद्र ने मौके का मुआयना कर उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. उपखंड अधिकारी ने कहा, "मां को जीवित बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है. अवैध खदान पर जांच होगी." पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान संचालकों पर लापरवाही का आरोप तय करेगी. स्थानीय स्तर पर राहत कार्य तेज हैं, लेकिन ग्रामीणों ने अवैध खनन रोकने की मांग की है.

दो गांवों में सन्नाटा, मासूम की मौत ने तोड़ा सबका दिल

हादसे से सुनिता के ससुराल मेवड़ा खुर्द व पीहर रामपाली में मातम छा गया. परिजन रो-रोकर बेहाल हैं. पिता कालूराम जयपुर से लौट आए, जबकि ससुराल पक्ष भी पहुंचा. एक वर्षीय मनीष ने दुनिया देखी भी नहीं थी, फिर भी मौत ने उसे छीन लिया. गांव में घर-घर शोकमग्न है, चूल्हों पर खाना नहीं पक रहा. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि ऐसी खदानों को बंद कर मां को जल्द बरामद किया जाए. यह घटना ग्रामीण सुरक्षा पर सवाल खड़ी कर रही है, जहां अवैध खनन जानलेवा साबित हो रहा है.

