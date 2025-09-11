अजमेर में बाइक सवार दंपति को ट्रेलर ने मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी का इलाज जारी

Ajmer Accident News: किशनगढ़-जयपुर हाईवे पर सोमवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दम्पति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 53 वर्षीय महबूब बंजारा की मौत हो गई. हादसा तोलामाल गांव के पास हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार महबूब बंजारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ तिलोनिया गांव जा रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में महबूब गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत जीवीके एंबुलेंस की मदद से राजकीय वाई एन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

मृतक महबूब बंजारा बड़ा गांव इस्लामपुर, डिग्गी, टोंक के रहने वाले थे. वे तिलोनिया गांव में खेती-बाड़ी का काम करने जा रहे थे. हादसे में उनकी पत्नी और बेटा भी घायल हुए हैं. हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. महबूब की मौत से परिवार पर गहरा दुख छा गया है.

सड़क हादसों पर बढ़ी चिंता

घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर लगातार बढ़ती रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही से हादसों का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ रहा है. इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

