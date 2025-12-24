राजस्थान का AC है अरावली की पहाड़ियां, नहीं हो तो कितना बढ़ेगा तापमान?

Aravalli Interesting Story: राजस्थान की अरावली पहाड़ियां केवल पत्थरों और जंगलों का ही समूह नहीं हैं, बल्कि वह राजस्थान के मौसम को संतुलित रखने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक ढाल है. विशेषज्ञ अरावली को राजस्थान का “नेचुरल एसी” कहते हैं. इसकी वजह यह है कि अरावली पहाड़ियां गर्म हवाओं को रोकने, नमी बनाए रखने और तापमान को नियंत्रित करने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. इसी का मतलब यह है कि अगर अरावली कमजोर होती है या खत्म होती है, तो इसका सीधा असर राजस्थान के मौसम और लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा.

अरावली पर्वतमाला उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ फैली हुई है और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान से अलग करती है. गर्मियों में जब पश्चिमी राजस्थान से लू चलती है, तो अरावली उसकी तीव्रता को कम करती है. यही कारण है कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और आसपास के इलाकों का तापमान पूरी तरह से रेगिस्तानी स्तर तक नहीं पहुंचता है.

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली नहीं रही, तो राजस्थान का औसत तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. कई शहरों में गर्मियों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी छू सकता है. और तो और इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल संकट, खेती और स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा.

अरावली बारिश के दौरान भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मानसून के दौरान जब नमी वाली हवाएं आती हैं, तो अरावली उन्हें ऊपर उठाने में मदद करती है. जिसके चलते कई क्षेत्रों में वर्षा होती है. अगर यह पर्वतमाला कमजोर होती है, तो राजस्थान में होने वाली बारिश में और भी अधिक गिरावट आ सकती है, जिससे पूरे राज्य में सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है.

अरावली क्षेत्र में मौजूद जंगल वातावरण को ठंडा रखने में काफी मदद करते हैं. पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जिससे कि तापमान को संतुलित रहता है. लेकिन बीते कुछ सालों में हो रहे अवैध खनन, अंधाधुंध निर्माण और जंगलों की कटाई ने अरावली के साथ-साथ वातावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया है.

अरावली के कमजोर होने से भूजल कास लेवल भी तेजी से नीचे गिर सकता है. बारिश कम होने और जल संरक्षण घटने से गांवों और शहरों में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत देखने को मिल सकती है. इतना ही नहीं खेती पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा और फसल उत्पादन घट सकता है. वहीं अरावली साथ ही हीटवेव की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और मजदूरों को काफी बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

पर्यावरणविदों के अनुसार, अरावली को बचाना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य से भी जुड़ा सवाल है. अगर हमने अभी-भी अरावली के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले सालों में प्रदेश को भीषण गर्मी और जल संकट का सामना करना पड़ सकता है.

