केकड़ी में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का एक दिवसीय दौरा, जनता को दी विकास की सौगातें

Rajasthan Politics: राजस्थान के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने केकड़ी का एक दिवसीय दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ मिलकर क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया.



फ्री वाई-फाई जोन का उद्घाटन

मंत्री खर्रा ने केकड़ी शहर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शहर के 10 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को फ्री वाई-फाई जोन घोषित किया. इन जोनों का विधिवत उद्घाटन नगर पालिका केकड़ी के रंगमंच पर आयोजित समारोह में किया गया. अब इन स्थानों पर आमजन को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी.



मंत्री का संबोधन

समारोह को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि केकड़ी में शुरू किए गए विकास कार्यों से क्षेत्र में उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरती थी.

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विधायक का संबोधन

समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और मंत्री खर्रा का आभार व्यक्त किया.इस दौरे और विकास कार्यों के लोकार्पण से केकड़ी के नागरिकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. मंत्री खर्रा के इस दौरे को क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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