वासुदेव देवनानी की पत्नी पंचतत्वों में हुईं विलीन, बेटे महेश ने दी मुखाग्नि

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी की पार्थिव देह आज अजमेर के ऋषि घाटी स्थित मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन हुई. वासुदेव देवनानी के पुत्र महेश ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुखाग्नि दी.

Published: Nov 04, 2025, 04:08 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 04:08 PM IST

वासुदेव देवनानी की पत्नी पंचतत्वों में हुईं विलीन, बेटे महेश ने दी मुखाग्नि

Ajmer News: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी की पार्थिव देह आज अजमेर के ऋषि घाटी स्थित मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन हुई. वासुदेव देवनानी के पुत्र महेश ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुखाग्नि दी. इससे पहले देवनानी के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मंत्री केके विश्नोई, गौतम दक, सुमित गोदारा, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, RTDC के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी शोक व्यक्त किया और अंतिम संस्कार में शामिल हुए. स्वर्गीय इंद्रा देवी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शहरवासी भी मौजूद रहे और नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी ने एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में कल आखिरी सांस ली. आज अजमेर में इंद्रा देवनानी का अंतिम संस्कार किया गया. पिछले दिनों वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी घर में बेहोशी की हालत मिलीं थीं.

इंद्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital) में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में भर्ती होने पर सामने आया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. इमरजेंसी में CPR देकर रिवाइव किया गया और उसके बाद उन्हें मेडिकल ICU में भर्ती कर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया.

SMS अस्पताल प्रशासन ने इंद्रा देवी के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक शामिल थे. डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कल शाम को इंद्रा देवनानी ने SMS अस्पताल में दम तोड़ दिया.

