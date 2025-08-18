Ajmer को वासुदेव देवनानी की शानदार सौगात, 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

Ajmer News: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर शहर को एक बड़ी सौगात देते हुए लोहागल चौराहे से लेकर जनाना अस्पताल तक करीब 3 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. 6 लेन सड़क निर्माण का यह काम 20 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से बनकर पूरा होगा, जिसमें करीब 700 मी निर्माण कार्य सीसी सड़क के रूप में होगा.

जयपुर से अजमेर में प्रवेश का अब तक इकलौता मार्ग अशोक उद्यान के जरिए था लेकिन अब इस सिक्स लेन सड़क निर्माण के बाद अजमेर शहर में प्रवेश का एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा. इस सड़क निर्माण का कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा.

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछले 1 साल में शहर की सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Trending Now

अजमेर को आईटी पार्क की सौगात मिलने के साथ ही जल्द ही कन्वेंशन सेंटर का भी काम शुरू किया जाएगा. मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अजमेर के विकास में बल्कि रोजगार की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा.

पढ़ें अजमेर की एक और खबर

Tonk: लेडी डॉक्टर ने स्टूडेंट से हिजाब उतराने के लिए किया जबरदस्ती, वीडियो वायरल

Tonk News: राजस्थान के टोंक MCH अस्पताल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ और अस्पताल में इंटरनशिप के लिए आई छात्रा उमेमा के बीच हिजाब पहनने की बात हो लेकर हुए विवाद का वीडियो अब जिले भर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में लेडी डॉक्टर स्टूडेंट को हिजाब पहनकर अस्पताल में नहीं आने की बात कह रही है जबकि स्टूडेंट हिजाब उतारने से मना कर रही है. इस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद टोंक के मुस्लिम समाज और कांग्रेस से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने भी वीडियो में लेडी डॉक्टर द्वारा की जा रही बातचीत और स्टूडेंट से जबरदस्ती उसका हिजाब उतरवाने की बात को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-