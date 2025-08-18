Zee Rajasthan
Ajmer को वासुदेव देवनानी की शानदार सौगात, 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

Ajmer News: राजस्थान में जयपुर से अजमेर में प्रवेश का अब तक इकलौता मार्ग अशोक उद्यान के जरिए था लेकिन अब इस सिक्स लेन सड़क निर्माण के बाद अजमेर शहर में प्रवेश का एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा. इस सड़क निर्माण का कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhijeet dave
Published: Aug 18, 2025, 13:07 IST | Updated: Aug 18, 2025, 13:07 IST

Ajmer को वासुदेव देवनानी की शानदार सौगात, 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

Ajmer News: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर शहर को एक बड़ी सौगात देते हुए लोहागल चौराहे से लेकर जनाना अस्पताल तक करीब 3 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. 6 लेन सड़क निर्माण का यह काम 20 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से बनकर पूरा होगा, जिसमें करीब 700 मी निर्माण कार्य सीसी सड़क के रूप में होगा.

जयपुर से अजमेर में प्रवेश का अब तक इकलौता मार्ग अशोक उद्यान के जरिए था लेकिन अब इस सिक्स लेन सड़क निर्माण के बाद अजमेर शहर में प्रवेश का एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा. इस सड़क निर्माण का कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा.

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछले 1 साल में शहर की सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है.

अजमेर को आईटी पार्क की सौगात मिलने के साथ ही जल्द ही कन्वेंशन सेंटर का भी काम शुरू किया जाएगा. मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अजमेर के विकास में बल्कि रोजगार की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा.

