Young Man Dies in Hotel: अजमेर में दोस्तों के साथ घूमने आए 30 साल के पर्यटक युवक को नींद में हार्ट अटैक आ गया. जब उसे दोस्तों ने सुबह उठाया, तो वह नहीं उठा और उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई.
Trending Photos
Young Man Dies in Hotel: राजस्थान के अजमेर में दोस्तों के साथ घूमने आए 30 साल के पर्यटक युवक को नींद में हार्ट अटैक आ गया. जब उसे दोस्तों ने सुबह उठाया, तो वह नहीं उठा और उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई. दोस्तों द्वारा उसे होटल स्टाफ की मदद से एंबुलेंस के जरिए जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सूचना पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. गंज थाने के कॉन्स्टेबल कैलाश सिंह ने बताया कि साईकृपा एमएचबी कॉलोनी अबरनाथ महाराष्ट्र निवासी सन्नी जोसेफ लोढ़ा (30) पुत्र जॉर्ज लोढ़ा 24 जनवरी को आपने 20 दोस्तों के साथ अजमेर घूमने के लिए आया था.
दिल्ली गेट स्थित होटल स्टार ट्विंकल रूम में चार रूम बुक किए थे. चारों रूम में करीब चार-चार दोस्त रुके हुए थे. 24 जनवरी को दिन में आराम करने के बाद सभी दरगाह जियारत करने चले गए. रात में वापस होटल पहुंचे और खाना खाकर सो गए.
नींद में आया अटैक
25 जनवरी को सुबह के समय जब उसे रूम के दोस्तों के द्वारा उठाया गया, तो वह नहीं उठा. उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई. होटल स्टाफ की मदद से उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर ने बताया कि नींद में ही उसे अटैक आ गया था. इसके बाद उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रविवार शाम को शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. आज उसके दोस्त बॉडी को लेकर मुंबई पहुंच चुके हैं.
खाटू श्याम दर्शन और जैसलमेर घूमने के बाद पहुंचे थे अजमेर
कांस्टेबल ने बताया कि करीब 20 सदस्य मुंबई से घूमने के लिए निकले थे. सभी सबसे पहले खाटूश्याम दर्शन के लिए गए, वहां से जैसलमेर घूमने चले गए. उसके बाद वह अजमेर पहुंचे थे. अजमेर में सभी ने दरगाह जियारत कर ली थी. बाद में सभी का पुष्कर और जयपुर घूमने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही ग्रुप के एक सदस्य की हार्ट अटैक से मौत हो गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!