पाकिस्तान को "बड़ा भाई" कहने पर विवादों में कॉलेज प्राचार्य, यूथ कांग्रेस-NSUI ने फूंका पुतला, बर्खास्तगी की मांग

College Principal Controversy: पाकिस्तान को “बड़ा भाई” बताने वाले बयान को लेकर कॉलेज प्राचार्य मनोज बहरवल विवादों में घिर गए हैं. इस बयान के सामने आने के बाद आज अजमेर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर प्राचार्य का पुतला फूंका और उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की.
यह प्रदर्शन पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा की अगुवाई में हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य द्वारा इस तरह का बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह देश की अस्मिता के खिलाफ भी है.
उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच पाकिस्तान का गुणगान करने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षा जैसे जिम्मेदार पद पर बने रहना योग्य नहीं है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि ऐसे बयान विरोधी ताकतों को उकसाने का काम करते हैं और समाज में गलत संदेश फैलाते हैं.
वहीं बढ़ते विवाद के बीच प्राचार्य मनोज बहरवल ने एक बयान जारी कर अपना स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने कहा कि उनके कथन को गलत संदर्भ में लिया गया है और उनका उद्देश्य किसी भी तरह से देश विरोधी भावना व्यक्त करना नहीं था. हालांकि, स्पष्टीकरण के बावजूद छात्रों और युवा संगठनों में नाराजगी बरकरार है.
उनका कहना है कि देश से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए. अब इस पूरे मामले पर प्रशासन की भूमिका और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
