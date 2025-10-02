Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बिना बताए अस्पताल से गायब, चुपचाप छुट्टी लेकर गैरहाजिर डॉक्टर्स को नोटिस जारी, पोस्टमार्टम नहीं होने पर...

Khairthal-Tijara News: खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा उपस्वास्थ्य केंद्र पर तीन शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने से नाराज परिजनों ने बुधवार को हंगामा किया. डॉक्टरों द्वारा स्वीपर की अनुपस्थिति का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने पर ग्रामीण भड़क गए. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Kuldeep malwar
Published: Oct 02, 2025, 11:41 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 11:41 AM IST

Trending Photos

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें
6 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें
7 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें

बिना बताए अस्पताल से गायब, चुपचाप छुट्टी लेकर गैरहाजिर डॉक्टर्स को नोटिस जारी, पोस्टमार्टम नहीं होने पर...

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा उपस्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को तीन शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया. इस घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद गेट ने अस्पताल के 11 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. हंगामे की सूचना पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने तिजारा एसडीएम को अस्पताल का निरीक्षण करने भेजा.

एसडीएम की रिपोर्ट में खुलासा
एसडीएम की जांच में सामने आया कि अस्पताल में तैनात 11 डॉक्टर अपने केबिन में मौजूद नहीं थे. इस लापरवाही पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए उपस्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉ. परवीन शर्मा सहित सभी 11 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया. डॉक्टरों को दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है. यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.


पोस्टमार्टम में लापरवाही, स्वीपर का बहाना
तिजारा उपस्वास्थ्य केंद्र पर तीन शवों का पोस्टमार्टम होना था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली. डॉक्टरों ने स्वीपर की अनुपस्थिति का हवाला देकर काम से पल्ला झाड़ लिया. इस लापरवाही से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


प्रशासन की कार्रवाई
जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की. नोटिस के जरिए डॉक्टरों से जवाब मांगा गया है, और लापरवाही सिद्ध होने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे. इस घटना ने उपस्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसी लापरवाही को रोका जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news