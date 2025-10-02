Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा उपस्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को तीन शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया. इस घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद गेट ने अस्पताल के 11 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. हंगामे की सूचना पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने तिजारा एसडीएम को अस्पताल का निरीक्षण करने भेजा.

एसडीएम की रिपोर्ट में खुलासा

एसडीएम की जांच में सामने आया कि अस्पताल में तैनात 11 डॉक्टर अपने केबिन में मौजूद नहीं थे. इस लापरवाही पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए उपस्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉ. परवीन शर्मा सहित सभी 11 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया. डॉक्टरों को दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है. यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.



पोस्टमार्टम में लापरवाही, स्वीपर का बहाना

तिजारा उपस्वास्थ्य केंद्र पर तीन शवों का पोस्टमार्टम होना था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली. डॉक्टरों ने स्वीपर की अनुपस्थिति का हवाला देकर काम से पल्ला झाड़ लिया. इस लापरवाही से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

प्रशासन की कार्रवाई

जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की. नोटिस के जरिए डॉक्टरों से जवाब मांगा गया है, और लापरवाही सिद्ध होने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे. इस घटना ने उपस्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसी लापरवाही को रोका जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.