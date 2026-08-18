/बच्चों के मैदान के पास कचरे में पड़ा था बारूद, आग लगते ही धमाका, 1 छात्र...

Bhiwadi Crime News: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है. यहां बच्चों के खेलने की जगह के पास कचरे में पड़े पटाखों के बारूद ने अचानक आग पकड़ ली. इसके बाद हुए तेज धमाके में 11 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया. हादसा सोमवार दोपहर हुआ. घायल बच्चे को पहले भिवाड़ी के अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया. फिलहाल बच्चे का इलाज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में चल रहा है.



कचरे में आग लगाते ही हुआ धमाका

जानकारी के अनुसार, बिहार के रोहतास जिले के मोठा गांव निवासी राजनाथ अपने परिवार के साथ भिवाड़ी के विजय नगर में किराए के मकान में रहते हैं. उनके साथ पत्नी और तीन बच्चे रहते हैं. राजनाथ ट्रांसफार्मर बनाने वाली मेहरू टॉर्च कंपनी में काम करते हैं. सोमवार दोपहर उनका 11 वर्षीय बड़ा बेटा सचिन पारसी अन्य बच्चों के साथ घर के पास मैदान में खेल रहा था. इसी दौरान बच्चों ने कचरे के पास आग लगा दी. कचरे में पहले से पटाखों का बारूद पड़ा हुआ था. आग लगते ही बारूद ने अचानक तेजी से आग पकड़ ली और जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि उसकी चपेट में सचिन आ गया. पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया.

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गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया

धमाके के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन तुरंत घायल बच्चे को लेकर भिवाड़ी के अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया. इसके बाद सचिन को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लाया गया. यहां उसे बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है. परिवार बच्चे की हालत को लेकर चिंतित है.



बच्चों के खेलने की जगह तक कैसे पहुंचा बारूद?

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पटाखों का बारूद खुले में कचरे के बीच कैसे पहुंचा. जिस जगह बच्चे खेल रहे थे, उसके पास ही बारूद पड़ा था. बच्चों ने कचरे में आग लगाई और कुछ ही समय में वहां विस्फोट हो गया. घटना ने आसपास रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के खेलने की जगह के पास ज्वलनशील सामान का इस तरह खुले में पड़ा होना गंभीर खतरा है.



अवैध पटाखा निर्माण पर उठे सवाल

हादसे के बाद भिवाड़ी में अवैध पटाखा निर्माण और बारूद के खुले में पड़े रहने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अवैध पटाखा बनाने वाली इकाइयों में पहले भी आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं. लोगों का सवाल है कि यदि पटाखों का बारूद बच्चों के खेलने वाली जगह के पास कचरे में पहुंच गया, तो इसकी निगरानी किस स्तर पर हो रही थी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रखने की मांग की है.



हादसे ने बढ़ाई बच्चों की सुरक्षा की चिंता

इस घटना ने एक बार फिर बच्चों के आसपास मौजूद खतरनाक सामान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. कचरे में लगी एक छोटी सी आग ने 11 साल के बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया. गनीमत रही कि धमाके की चपेट में अन्य बच्चे नहीं आए. फिलहाल सचिन का अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद स्थानीय लोग पूरे मामले की जांच और खुले में बारूद रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मामले में प्रशासन की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि बारूद वहां तक कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

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