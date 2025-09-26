अलवर के भिवाड़ी से गायब हुए 110 मोबाइल बरामद, लोगों के चेहरों पर छाई खुशी

Alwar News: भिवाड़ी में साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लंबे समय से गायब मोबाइल फोन को बरामद करने में सफलता हासिल की है. इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने कई राज्यों में दबिश देकर करीब 110 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया. यह पूरी कार्रवाई साइबर थाना डीएसपी जयसिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया.

पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भिवाड़ी पुलिस को कई ऐसे मामलों की जानकारी मिली थी, जहां नागरिकों के मोबाइल फोन चोरी या गुम हो गए थे. इनमें से कई पीड़ितों ने CEIR पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भिवाड़ी साइबर थाना प्रभारी जयसिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर गहन जांच शुरू की.



टीम ने बीते कई दिनों तक अथक प्रयास करते हुए कई राज्यों में ट्रेस किए गए मोबाइल फोनों को स्थानीय पुलिस के सहयोग से जब्त किया और वापस भिवाड़ी लाया गया. बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन भिवाड़ी पुलिस जिला इलाके के ही थे, जो बीते एक से दो वर्षों में अलग-अलग स्थानों से गायब हुए थे.

फोन मिलने की सूचना पर जब पीड़ित नागरिक भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. अपने मोबाइल फोन को दोबारा पाकर लोग पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते नजर आए.



जिला अस्पताल की ओपीडी से डॉक्टर का मोबाइल ले उड़ा चोर, दिनदहाड़े दिया वारदात को अंजाम

Alwar News : अलवर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिनदहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला जिला अस्पताल की ओपीडी से सामने आया है, जहां एक युवक मरीज बनकर पहुंचा और डॉक्टर का मोबाइल चुराकर फरार हो गया. इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए, जिसके कारण चोरी की इस वारदात का कोई सबूत नहीं मिल सका.

बढ़ती चोरी की घटनाओं से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है, क्योंकि खराब कैमरों के चलते ऐसी वारदातों का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पा रहा. कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोर की तलाश में जुट गई है. स्थानीय लोग अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि मरीजों और कर्मचारियों की संपत्ति सुरक्षित रहे.

