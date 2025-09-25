Zee Rajasthan
अलवर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लगाए गए 11 हजार पौधे, मंत्री संजय शर्मा बोले- हर नागरिक का कर्तव्य

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्रांति को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरियालो राजस्थान संकल्प समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ मंच पर प्रशासनिक अधिकारी एवं ITBP के जवान व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

Published: Sep 25, 2025, 01:38 PM IST

Alwar News: जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्रांति को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरियालो राजस्थान संकल्प समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ मंच पर प्रशासनिक अधिकारी एवं ITBP के जवान व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

समारोह का शुभारंभ उप महानिदेशक संजय कुमार कोठारी ने किया और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने संस्थान के वृक्षारोपण प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लाखों पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित किया गया है. इस बार विशेष अवसर पर 11000 पौधे संस्थान परिसर एवं आस-पास के क्षेत्रों में लगाए गए.

मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. यदि हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन मिल सकेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान को पूरे देश में जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा. कार्यक्रम में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा (राज्य), विधायकगण, अधिकारी एवं आमजन ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान बच्चों और ग्रामीणों को भी पौधों की देखभाल की शपथ दिलाई गई.

समारोह के अंत में संस्थान के अधिकारीगण ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया. यह आयोजन राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में पर्यावरण जागरूकता और हरियाली का नया संदेश बनकर सामने आया है. वन मंत्री संजय शर्मा ने अपने भाषण में पहाड़ियों के बीच नगर वन की घोषणा की है.

जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पूठी गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक दलित परिवार पर आक्रमक हमला बोल दिया. पीड़ित पूरण बलाई और उनकी पत्नी खेत में कपास खेती को देखने गए थे. तभी काले खां, उनके चार बेटों और अन्य परिजनों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में पूरण के दोनों पैर और पत्नी का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया. दोनों को तत्काल अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पीड़ित के बेटे दिनेश ने रामगढ़ थाने में हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दबंग परिवार लंबे समय से पीड़ित परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करता आ रहा था. घटना के बाद पूठी गांव और आसपास के इलाके में दलित समाज में भारी आक्रोश फैल गया. बुधवार को सैकड़ों की संख्या में दलित समुदाय के लोग रामगढ़ डीएसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे.

पीड़ित ने बताया हम बस अपनी जमीन पर कपास देखने गए थे. अचानक काले खां और उसके बेटों ने हमें घेर लिया. उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारी है, और हमें मार डालेंगे. मेरे पैर तोड़ दिए, पत्नी का हाथ भी. हम गरीब हैं, लेकिन अपना हक छोड़ने वाले नहीं. पुलिस से न्याय चाहिए.

डीएसपी रामगढ़ ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार से बात की. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और कहा, पीड़ित परिवार के बयान पूरे होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बयान में हो रही देरी के कारण जांच में थोड़ा समय लग रहा है. लेकिन हम जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे. पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में जमीन विवाद की पुष्टि हुई है. और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है.

