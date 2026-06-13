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खैरथल के लोगों के लिए जरूरी खबर! सुबह 7 से 10 बजे तक इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली

Khairthal Power Cut: 13 जून को 132 केवी जीएसएस खैरथल पर नियमित रखरखाव कार्य के चलते सुबह 7 से 10 बजे तक शटडाउन रहेगा. इस दौरान 33 केवी अनाज मंडी, खैरथल, रीको और मटोर फीडरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 07:00 AM|Updated: Jun 13, 2026, 07:00 AM
खैरथल के लोगों के लिए जरूरी खबर! सुबह 7 से 10 बजे तक इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली
Image Credit: AI Generated

Khairthal Power Cut: राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएनएल) की ओर से 132 केवी जीएसएस खैरथल पर त्रैमासिक एवं नियमित रखरखाव कार्य किया जाएगा. इस कार्य के चलते 13 जून को प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक 132 केवी और 33 केवी मुख्य बस का शटडाउन प्रस्तावित है. निर्धारित अवधि के दौरान जीएसएस से जुड़े कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

जीएसएस के सुरक्षित संचालन के लिए लिया गया निर्णय
132 केवी जीएसएस खैरथल के सहायक अभियंता डी.के. जाजोरिया ने बताया कि विद्युत तंत्र के सुरक्षित और सुचारु संचालन को बनाए रखने के लिए समय-समय पर रखरखाव कार्य करना आवश्यक होता है. इसी क्रम में त्रैमासिक और नियमित मेंटेनेंस के तहत विभिन्न तकनीकी कार्य किए जाएंगे. इसके लिए निर्धारित समय तक शटडाउन लेना जरूरी है.

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उन्होंने बताया कि रखरखाव कार्य का उद्देश्य विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है, ताकि भविष्य में तकनीकी बाधाओं की संभावना कम हो सके.

इन चार 33 केवी फीडरों की बिजली रहेगी बंद
शटडाउन के दौरान 132 केवी जीएसएस खैरथल से संचालित चार 33 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी. इनमें शामिल हैं-

33 केवी अनाज मंडी फीडर
33 केवी खैरथल फीडर
33 केवी रीको फीडर
33 केवी मटोर फीडर

इन फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील
आरवीपीएनएल की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित शटडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्य पहले से ही व्यवस्थित कर लें. रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद संबंधित फीडरों की विद्युत आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से पुनः सामान्य कर दी जाएगी.

रखरखाव पूरा होने के बाद बहाल होगी आपूर्ति
विभाग के अनुसार, निर्धारित तकनीकी कार्य पूर्ण होते ही प्रभावित फीडरों की बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल कर दी जाएगी. यह नियमित रखरखाव कार्य विद्युत प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर एवं सुरक्षित बिजली सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक आवश्यक प्रक्रिया है.

शटडाउन की जानकारी को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे 13 जून को सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे के बीच संभावित बिजली बाधित रहने की स्थिति के अनुसार अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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