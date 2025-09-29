Zee Rajasthan
मुर्गों का कर रहे थे ऐसे इस्तेमाल ! पुलिस ने खोला चौंकाने वाला राज

Bhiwadi News: खैरथल-तिजारा में भिवाड़ी पुलिसने सीडीटी टीम ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टपूकड़ा के लादिया गांव की पहाड़ी के पास मुर्गों पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे 17 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kuldeep malwar
Published: Sep 29, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 06:00 PM IST

मुर्गों का कर रहे थे ऐसे इस्तेमाल ! पुलिस ने खोला चौंकाने वाला राज

Bhiwadi News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा में भिवाड़ी पुलिसने सीडीटी टीम ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टपूकड़ा के लादिया गांव की पहाड़ी के पास मुर्गों पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 9 मुर्गे, करीब डेढ़ लाख रुपये की नगद सहित कई वाहन जप्त किए हैं.

तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पुलिस को पेटा ऑर्गनाइजेशन से सूचना मिली थी कि लादिया गांव की पहाड़ी के पास कुछ लोग मुर्गों पर रुपये का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं. इस सूचना की पुष्टि के लिए सी.डी.टी तिजारा की टीम दबिश दिया.

टीम में ओमप्रकाश, कुलवीर, विष्णु और इकबाल शामिल थे. डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी, तो वहां पर 20-30 लोग घेरा बनाकर बैठे थे और ग्राउंड नुमा एक जगह पर मुर्गों की आपस में फाइट करवाकर उन पर रुपये का दांव लगा रहे थे.

पुलिस को देखकर कई लोग भाग गए, लेकिन पुलिस टीम ने 17 बदमाशों को पकड़ लिया. वहीं जप्त मुर्गे की कीमत सुन सभी हैरान हो गए. पुलिस ने बताया कि इन लड़ाकू एक मुर्गे की कीमत करीब एक लाख रुपए है.

वहीं इस पूरे नेटवर्क में पकड़े गए ज्यादातर आरोपी हरियाणा निवासी बताए जा रहे हैं. पकड़े गए जुआरी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हुए बड़ा दंगल आयोजित कर मुर्गों पर लाखों की रकम लगवाते थे, हालांकि इस मामले का मास्टर माइंड तौफीक अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है.

