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अलवर में 'मौत' वाली बारिश! दीवार ढहने से 20 भेड़ों की मौत, रो पड़ा पशुपालक

Alwar News: राजस्थान के अलवर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है. कई जिलों में फसल और जनजीवन प्रभावित हुआ है. गोविंदगढ़ क्षेत्र में तेज हवा और बारिश से दीवार ढह गई, जिससे कई भेड़ों की मौत हो गई. पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 04, 2026, 01:50 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:50 PM IST

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अलवर में 'मौत' वाली बारिश! दीवार ढहने से 20 भेड़ों की मौत, रो पड़ा पशुपालक

Alwar News: अलवर जिले के गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के हरसोली पटवार मंडल के गांव मारकपुर में शनिवार को आए तेज अंधड़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई. अचानक बदले मौसम के चलते एक मकान/बाड़े की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में 14 भेड़ों और 6 भेड़ के बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई.

घटना के बाद पशुपालक परिवार में शोक का माहौल है. मृत भेड़ों की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है, जिससे परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. ग्रामीणों के अनुसार तेज हवा और लगातार बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए.

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किसानों के चेहरे मुरझाए

राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही प्रदेश के कई इलाकों में घने बादल छाने लगे, जो दोपहर तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि में बदल गए. इस अचानक बदलाव ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं किसानों के लिए यह स्थिति नुकसानदायक साबित हो रही है.

तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज

उत्तर राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई. कई जगहों पर ओलों की मार से खड़ी फसलें खराब हो गईं, वहीं कटाई के बाद खेतों में रखी फसल भी नुकसान की चपेट में आ गई. इसके अलावा सीकर और नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम ठंडा हो गया.

चूरू जिले के सरदारशहर इलाके में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली. हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि दृश्यता काफी कम हो गई और दिन में ही अंधेरा छाने जैसा माहौल बन गया. कई जगहों पर लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं जयपुर में पूरे दिन बादल छाए रहे. मौसम सुहावना तो रहा, लेकिन अनिश्चितता बनी रहने से लोग बारिश को लेकर आशंकित नजर आए.

मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में फिलहाल मौसम का यह अस्थिर दौर जारी रह सकता है. विभाग ने चेतावनी दी है कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है.

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