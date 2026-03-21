सिर्फ 2500₹ के लिए मारने को उतारू! सरिया-लाठी से जमकर की पिटाई और फिर फायरिंग से कर डाली वारदात!

Rajatshan Crime: राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र के गांव बायडा में एक छोटी-सी रकम ने बड़ा खूनी संघर्ष जन्म दे दिया. गांव के निवासी अली बख्श ने पड़ोसी फकरू को कुछ समय पहले 2500 रुपये उधार दिए थे. जब अली बख्श ने अपनी रकम वापस मांगी, तो मामला पहले बहस में बदला और फिर हिंसक झड़प में. शुक्रवार रात को यह विवाद इतना उग्र हो गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी-सरियों, हथियारों और फायरिंग तक की नौबत आ गई. यह घटना दिखाती है कि छोटी-छोटी बातें ग्रामीण इलाकों में कितनी तेजी से हिंसा में बदल सकती हैं.



फायरिंग के बाद लाठियां चलीं

घटना की रात अली बख्श के परिवार पर हमला हुआ. आरोप है कि फकरू, शरीफ और जफरू ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया और मिलकर अली बख्श के घर पर धावा बोल दिया. हमलावरों ने पहले हवाई फायरिंग की, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई. इसके बाद लाठी-डंडों और सरियों से जमकर मारपीट की गई. इस हमले में अली बख्श के पिता मुकुंदा बुजुर्ग होने के बावजूद सबसे ज्यादा चोटिल हुए. परिवार के अन्य सदस्य आमिर, अशरफ और फिरदौस भी गंभीर रूप से घायल हो गए. कुल मिलाकर आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हिंसा का शिकार बने. घायलों को तुरंत गांव के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखकर उन्हें अलवर के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है.



घायलों की स्थिति और परिवार का दर्द

अस्पताल में भर्ती अली बख्श ने मीडिया को बताया कि हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के बाहर से फायरिंग शुरू कर दी और फिर घर में घुसकर परिवार पर टूट पड़े. उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ अपना पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने इसे बहाना बनाकर हमला कर दिया." घायलों में बुजुर्ग मुकुंदा की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है. परिवार के सदस्यों का आरोप है कि यह सुनियोजित हमला था, जिसमें बाहर से बुलाए गए लोगों की भी भूमिका थी. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग डर के मारे घरों में छिप गए और रात भर सन्नाटा छाया रहा.

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पुलिस कार्रवाई, मामला दर्ज, आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलते ही कठूमर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कीं और मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल फकरू, शरीफ, जफरू समेत कई हमलावर फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. एसएचओ ने बताया कि फायरिंग के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सीसीटीवी या गवाहों के बयानों से जांच आगे बढ़ाई जाएगी. इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, इसलिए पुलिस अतिरिक्त बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है.