अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा! पिकअप में आग, जिंदा जले 3 शख्स

Raini Alwar Accident News: अलवर जिले के रैणी क्षेत्र से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में पिकअप वाहन में सवार तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद पिकअप में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया.

जानकारी के अनुसार यह हादसा रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 पर हुआ. बताया जा रहा है कि एक पिकअप और अन्य वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद पिकअप में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पिकअप में सवार तीन लोग बाहर नहीं निकल सके और मौके पर ही जिंदा जल गए.

रैणी पुलिस मौके पर पहुंची

हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है. उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



मृतकों की शिनाख्त के प्रयास जारी

आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने पिकअप में जले तीनों शवों को बाहर निकाला और उन्हें रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है.

लग गया जाम

जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू कराया.

सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे

रैणी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. हादसे के कारणों को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. एक्सप्रेसवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-