Alwar News: अलवर खैरथल-तिजारा के माचा गांव में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पागल कुत्ते ने चार साल के मासूम असवाल पुत्र राहुल पर अचानक हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे को जबड़े में दबाकर करीब 100 मीटर तक घसीटा. बच्चे की मां पास में ही थी, लेकिन कुत्ते की आक्रामकता के कारण वह उसे बचा नहीं पाई. हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. कुत्ते ने उसके सिर पर, दोनों आंखों के ऊपर गहरे घाव किए और एक हाथ की उंगलियों व दूसरे हाथ की बाजू को बुरी तरह नोच लिया. करीब 30 सेकंड तक कुत्ता बच्चे को जबड़े में दबाए रहा.

मां की चीख पर पहुंचे ग्रामीण

मां की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण दौड़े आए. कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया गया. खून से लथपथ बच्चे को पहले किशनगढ़ बास अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में बच्चे के सिर में कुल सात टांके लगाए गए हैं. पलकों, उंगलियों और बाजू पर भी कई टांके लगे हैं. फिलहाल मासूम का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

कुत्ता अभी भी गांव में घूम रहा है

घायल बच्चे के चाचा मुबारिक ने बताया कि शाम करीब 6 बजे असवाल घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक एक पागल कुत्ता आया और उस पर झपट पड़ा. कुत्ता बच्चे को जबड़े में दबाकर 100 मीटर तक घसीटता रहा. मुबारिक ने कहा कि कुत्ता अभी तक पकड़ में नहीं आया है और गांव में खुलेआम घूम रहा है. इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ता कई दिनों से गांव में घूम रहा था और पहले भी कई बार लोगों पर भौंकने व हमला करने की कोशिश कर चुका है.

प्रशासन से मांग: कुत्ते को तुरंत पकड़ा जाए

परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पागल कुत्ते को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि आगे कोई बड़ी घटना न हो. बच्चे के चाचा ने कहा कि अगर कुत्ता पकड़ा नहीं गया तो गांव के दूसरे बच्चों की सुरक्षा खतरे में रहेगी. घटना के बाद गांव में लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं.

पागल कुत्तों पर नियंत्रण की जरूरत

यह घटना एक बार फिर पागल कुत्तों की समस्या को उजागर करती है. ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और कई बार वे खतरनाक हो जाते हैं. प्रशासन से मांग है कि पागल कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण की व्यवस्था को मजबूत किया जाए. फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है और परिवार सदमे में है. कुत्ते को पकड़ने के लिए ग्रामीण और प्रशासन मिलकर प्रयास कर रहे हैं.

