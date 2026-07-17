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अलवर की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, दूध सप्लाई बाइक से कुचलकर 4 साल के मासूम की मौत

Alwar Factory Accident: अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित कामधेनू मिनरल्स फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय मासूम मनजीत की मौत हो गई. फैक्ट्री परिसर में खेल रहे बच्चे को दूध सप्लाई करने आए बाइक चालक ने अनजाने में कुचल दिया. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jul 17, 2026, 03:21 PM|Updated: Jul 17, 2026, 03:21 PM
अलवर की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, दूध सप्लाई बाइक से कुचलकर 4 साल के मासूम की मौत
Image Credit: Alwar Child DeathSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Child Death: अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित कामधेनू मिनरल्स फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. फैक्ट्री परिसर में खेल रहे चार वर्षीय मासूम की दूध सप्लाई करने आए बाइक सवार की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. इस हादसे ने फैक्ट्री परिसर में रहने वाले मजदूर परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.


सफेद चादर ओढ़े लेटा था बच्चा, चालक की नजर नहीं पड़ी

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जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे की पहचान बिहार के नवादा निवासी मजदूर मिथिलेश चौहान के चार वर्षीय बेटे मनजीत के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनजीत फैक्ट्री परिसर में सफेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था. उसी दौरान दूध की सप्लाई करने के लिए एक बाइक सवार फैक्ट्री के अंदर पहुंचा. चादर में ढके होने के कारण चालक की नजर बच्चे पर नहीं पड़ी और बाइक उसके ऊपर से गुजर गई. हादसा इतना गंभीर था कि मासूम बुरी तरह घायल हो गया.


अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री कर्मचारियों और परिजनों ने बच्चे को ईएसआई अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया. चिकित्सकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में यह खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.


बिहार गए थे पिता, मां का रो-रोकर बुरा हाल

बताया जा रहा है कि हादसे के समय बच्चे के पिता मिथिलेश चौहान अपने पैतृक गांव बिहार गए हुए थे. घटना की सूचना मिलते ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई. वहीं मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. फैक्ट्री में रहने वाले अन्य मजदूर और आसपास के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं. परिवार को सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है.


पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. बाइक चालक से भी पूछताछ की जाएगी और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद फैक्ट्री परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. श्रमिक परिवारों के बच्चे अक्सर फैक्ट्री परिसर में खेलते रहते हैं. ऐसे में भारी वाहनों और दोपहिया वाहनों की आवाजाही के बीच सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर चिंता जताई जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था और वाहनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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